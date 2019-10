Rengeteg utaznak majd a következő két hétben: erre érdemes készülni

Az október 23-i ünnep kapcsán sokan hosszabbítják meg jövő héten a hétvégét és utaznak el vidéki pihenőhelyekre, akárcsak az azt követő iskolai őszi szünetben, amikor a halottak napi megemlékezések mellett szezonális élménylehetőségek miatt indulnak el a családok. A tapasztalatok szerint az ősszel továbbra is élénk a vendégjárás az országon belül, az utazásokat belföldi kampány is ösztönzi. Az év végére a várakozások szerint újabb felfutás következik, amely a fővárosi turizmus rekordját is hozhatja 2019-re, de már most rengeteg szálláshely az országban telt házzal készül a karácsonyra, szilveszterre.

Élénk lesz a belföldi szálláshelyek látogatottsága az elkövetkező és az azutáni hét végén, mert bár az október 23-i, munkaszünettel járó ünnepnap a jövő hét közepére esik, sokan a korábbi évekhez hasonlóan meghosszabbítják a hétvégét és elutaznak pihenni - írja a Magyar Nemzet iparági körök információi alapján. Egyes térségekben akadnak olyan szállodák, ahol már telt házzal várják a jövő hetet, de az is látszik az előfoglalásokból, hogy az azt követő, őszi iskolai szünet ideje alatt is erős lesz a szobaforgalom.

Több régióban ezen az őszön a hagyományos, főként négycsillagos hotelek mellett különösen népszerűnek tűnik a falusi turizmus, annak keretében a családias kirándulásokat kiszolgáló kisebb szálláshelyek, apartmanok, vendégházak vidéken, amelyek közül a télen is nyitva tartó egységekben az év végi ünnepekre is már egyre több helyet foglalnak le. A borvidékeken pedig a tavalyinál erősebb az őszi forgalom.

Az esetleges maradék szabadságból a jövő héten sokan felhasználnak pár napot, a szép őszi idő a gyermekes családokat, az idősebb korosztályt is a természetbe csalogatja, hogy a nyári-őszi időszak zárásaként még kiránduljanak egyet

- mondta a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Flesch Tamás kiemelte: megváltoztak a magyarok utazási szokásai belföldön, immár nemcsak egy-egy alkalommal, hanem évente többször elindulnak. Mint mondta, az emberek több hosszú fizetős hétvégét engedhetnek meg maguknak, amelyekben a várhatóan éves rekordforgalmat bonyolító Szép-kártya is szerepet játszik.

Október 23-a környékén, inkább csütörtök-pénteken, illetve a hétvégén már sok helyen számítanak utazókra az országban, és úgy tűnik, ha az időjárás engedi, az őszi szünetben is több belföldi vendéggel számolhatunk.

A november általában visszafogottabb hónap Budapesten, míg vidéken nagy vonzerejű, jórészt gasztronómiai, boros programok élénkítik a forgalmat, aztán év végén ismét a csúcson zárhat a magyar turizmus - fogalmazott Flesch Tamás.