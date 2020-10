Rekordszámú áldozatot követelt a vírus: 2079-en fertőződtek meg, 63-an elhunytak

2079 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 63 642 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 63 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1535 főre emelkedett, 16 646-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 45 461 fő. 2891 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 243-an vannak lélegeztetőgépen.

A tegnapi adatok szerint 2316 újabbcovid-19 fertőzöttet találtak, ma 2079 új esetet regisztráltak. Tegnap még 47 elhunytról számoltak be - a megelőző napokban 35-en, 38-an, 47-en, 46-an és - október 21-én - 48-an voltak. Az elmúlt 24 órában ez a szám 63-ra emelkedett, köztük több 65 év alatti beteg is volt.

Tegnap még 2602 koronavírusos beteget ápoltak kórházban, közülük 233-an voltak lélegeztetőgépen - mára a kórházi ápoltak száma 2891-re nőtt, és 10-zel emelkedett a lélegeztetőgépen lévők száma is.

Az elmúlt 2 hétben Vas és Nógrád megyében emelkedett leginkább a koronavírusos esetek száma a lakosságszámhoz képest, de Észak-Magyarország és Észak-Alföld régióban is nő a diagnosztizált betegek száma. A nyugat-dunántúli régió és Veszprém megye együttes adatai is elég kedvezőtlenek, valamint Dél-Alföldről Csongrád-Csanádban is jelentősen nőtt a fertőzöttszám.

A mai megyei adatok:

A tegnapi megyei adatok:

Címlapkép: Getty Images