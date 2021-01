Pünkösdkor nyithatnak a szállodák: itt a magyar turizmus pesszimista forgatókönyve

A jelenleg érvényben lévő korlátozások pünkösdig fennmaradhatnak - ez áll abban, a szerkesztőségünkhöz eljuttatott levélben, amit a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége küldött a tagjainak. Ezt a kormányzati kommunikációra és a Magyar Turisztikai Ügynökség tájékoztatására alapozzák. Pünkösd vasárnap idén május 23-ra esik.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége levélben próbálja felkészíteni tagjait a legrosszabb forgatókönyvre. Flesch Tamás, a szövetség elnöke a hvg.hu kérdésére megerősítette, hogy valóban küldtek egy levelet a tagoknak, mert felelősségüknek érzik, hogy felkészítsék őket.

A jelenlegi helyzet alapján erre a forgatókönyvre van a legnagyobb esély. Egyelőre nehezen képzelhető el, hogy ez másként lesz

- tette hozzá Flesch. A levél szerint a járványhelyzet se Magyarországon, se Európában nem javult, így a környező országok is folyamatosan hozzák meg a szigorító intézkedéseket.

A szállodáknak, éttermeknek, a színházakhoz, mozikhoz, múzeumokhoz stb. hasonlóan további zárva tartásra kell felkészülniük. Tudjuk, s jeleztük is a döntéshozóknak, hogy ez, a mostani támogatások emelésével is nagyon nehéz lesz. A zárva tartó szállodák is költségekkel járnak, s a szakképzett munkaerő megtartása is rendkívül költséges. Finanszírozni, több hónapnyi bevétel nélkül: lehetetlen

- áll a levélben. A szövetség szerint az állami támogatásokkal is csak a károkat tudják enyhíteni, teljes segítséget ezek sem jelentenek. Elmondásuk szerint mindent megtesznek, hogy mielőbb nyithassanak a hotelek, de sajnos ez egyértelműen az átoltottság és a napi új esetszám függvénye lesz. Addig pedig tovább tárgyalnak a minél jelentősebb állami segítség érdekében.

A járvány terjedésének megfékezése érdekében november elején jelentette be Orbán Viktor az éttermek bezárását és csak a házhoz szállítás lehetséges. A szállodák pedig csak üzleti célból fogadhatnak vendégeket. A jelenleg hatályos kormányrendelet szerint a korlátozások február 1-ig vannak érvényben.

Címlapkép: Getty Images