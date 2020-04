Percről percre: a legfontosabb hírek a koronavírus-járványról április 11-én

Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma szombat reggelre 96 432-vel nőtt és elérte az 1 698 416-ot a világon. A Covid-19 nevű betegségben 102 764-en vesztették életüket, a gyógyultak száma 376 677 volt. A fertőzés 184 országban van jelen. Hazánkban 1310-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és 85 főre a halálos áldozatoké. A Pesti úti idősek otthonában csaknem 200-an fertőzöttek.



Jó két hete tart már a kijárási korlátozás Magyarországon. Úgyhogy emberek tömegeinek kell most valahogy elütniük az idejüket odahaza. Öröm az ürömben, hogy most például rengeteg olyan könyvet elolvashat az ember, amit egyébként a mindennapi tevés-vevésben nem igazán tud. És bár a legnagyobb hazai könyvértékesítő-láncok fizikálisan bezártak, interneten azért még lehet rendelni. Mutatjuk, hogy a szakértők szerint milyen könyveket érdemes most keresgélni, mik voltak a magyar vásárlók kedvencei márciusban, illetve azt is, hogy mennyire tépázta meg a hazai könyvbizniszt a koronavírus-világjárvány.