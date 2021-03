Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. március 19.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2021. március 19., péntek.

Deviza árfolyam

EUR: 368.51 Ft

USD: 309.26 Ft

CHF: 333.41 Ft

GBP: 430.65 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 44465.75

OTP: 13700 Ft

MOL: 2200 Ft

RICHTER: 8870 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Március 19. péntek: Alapvetően erősen gomolyfelhős időben lesz részünk több-kevesebb napsütéssel. A reggeli, kora délelőtti órákban elsősorban a Duna vonalának környezetében és a Duna-Tisza közén, délután főleg az Észak-Dunántúlon tartósabban felhős körzetek is lehetnek. Kezdetben főleg a középső harmadban fordulhat elő helyenként hózápor, majd késő délelőttől szórványosan számíthatunk vegyes halmazállapotú záporos csapadék kialakulására, estefelé már ismét a hózápor lehet a jellemzőbb. Néhol zivatar is kialakulhat. Elsősorban a Dunántúlon és a keleti megyékben kísérhetik élénk lökések az északnyugati, északi szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 9 fok között változik. Késő estére többnyire -3 és +3 fok közé hűl le a levegő.

Március 20. szombat: Általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Hosszabb napos időszakok főleg az északkeleti megyékben lehetnek. Szórványosan várható hózápor, zápor, északnyugaton helyenként kisebb havazás, havas eső is lehet. Az északkeleti, északi szél időnként megélénkül, a Dunántúl nyugati részén meg is erősödik. Kora délutánra 4 és 9 fok közé melegszik fel a levegő.

Március 21. vasárnap: A zárt felhőzet az ország déli, délkeleti felén is vékonyodik, szakadozik, de ott csak rövid napos időszakok valószínűek. Hazánk északnyugati felén napos idő lesz a jellemző, majd a Kisalföldön estefelé erősebben megnövekedhet a felhőzet. Főleg a déli megyékben fordulhat elő hószállingózás, havas eső, eső, másutt számottevő csapadék nem valószínű. Estefelé északon, északnyugaton lehet egy-egy zápor, hózápor. Az északi, északkeleti szél sok helyütt megélénkül, a Dunántúl nyugati részén meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és +1 fok között várható, de a fagyzugokban hidegebb is lehet. A csúcshőmérséklet 5 és 10 fok között valószínű.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Szórványosan fordulhat elő záporos jellegű vegyes halmazállapotú csapadék, emiatt átmenetileg vizes, csúszós útszakaszokra is számítani kell. A szél már nem fog kellemetlenségeket okozni.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Marad a hűvös/hideg idő; fejfájás, izomgörcs, vérnyomás-ingadozás többeknél előfordulhat.

