Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. január 22.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2021. január 22., péntek.

Névnap

Vince, Artúr

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 356.95 Ft

USD: 293.38 Ft

CHF: 331.39 Ft

GBP: 401.87 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 44250.43

OTP: 13880 Ft

MOL: 2292 Ft

RICHTER: 8110 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Január 22. péntek: A fátyolfelhőzet napközben átmenetileg nagyobb területen is megvastagodhat, de némi szűrt napsütésre - a tartósan borult északkeleti részek kivételével - szinte mindenhol számíthatunk. Kisebb eső, záporeső legnagyobb eséllyel az Északi-középhegység, az Észak-Alföld, illetve a főváros tágabb környezetében valószínű, de szemerkélő eső máshol is előfordulhat. Emellett estétől délnyugaton, nyugaton is megvastagodhat a felhőzet, és ekkor már arrafelé is előfordulhat gyenge csapadék. Sokfelé lesz erős, főleg az Észak-Dunántúlon helyenként viharos a déli, délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 17 fok között valószínű, de elsősorban az Északi-középhegység térségében helyenként ennél több fokkal hidegebb is lehet. Késő estére általában 2 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Január 23. szombat: Nagyrészt erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Több-kevesebb szűrt napsütés főleg az ország délkeleti felén valószínű. Kezdetben szórványosan, délutántól a Dunántúlon, estétől keleten is többfelé várható eső, zápor. A Dunántúlon egy-egy zivatar sem kizárt. A Kisalföldön, az Alpokalján és a Bakonyban estefelé helyenként havas eső, hó válthatja az esőt. A jellemzően déli szél élénk, több helyütt erős lesz, de a Dunántúl északnyugati vidékein átmenetileg északnyugatira fordulhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de északnyugaton, illetve az Északi-középhegység térségében 6, 9 fok is lehet.

Január 24. vasárnap: Az átmeneti éjszakai felszakadozást, csökkenést követően napközben egyre többfelé beborul az ég. Sokfelé számítani kell csapadékra: eleinte főleg esőre, melyet a nap folyamán nyugat felől egyre több helyen havas eső, havazás válthat fel. A reggeli órákban a Dunántúlon néhol ónos eső sem kizárt. A délnyugati, majd a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 11 fok között alakul, északnyugaton lesz a hidegebb, délkeleten az enyhébb idő.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Az ország döntő részén csak az erős, a Dunántúlon több helyen viharos délnyugati szél okozhat iránytartási problémákat. Hajnalban az északkeleti megyékben lehetnek vizes, csúszós útszakaszok is.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A magasban melegedés zajlik, így melegfront jellegű panaszok jelentkezhetnek. Fejfájás, vérnyomás-ingadozás lehet jellemző panasz.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!