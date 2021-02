Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. február 19.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2021. február 19., péntek.

Zsuzsanna

EUR: 358.71 Ft

USD: 296.57 Ft

CHF: 330.87 Ft

GBP: 414.48 Ft

BUX Index: 44046.56

OTP: 13340 Ft

MOL: 2240 Ft

RICHTER: 8720 Ft

Február 19. péntek: Többnyire erősen felhős vagy borult, egyes részeken tartósan párás lesz az idő, de délután nyugaton elvékonyodik, szakadozottá válik a felhőzet. A késő délutáni óráktól az ország északkeleti megyéiben, később északon és keleten másutt is előfordulhat gyenge eső. Az északi, északkeleti határvidék közelében ónos eső, a magasabban fekvő helyeken havas eső, havazás is kialakulhat. A délnyugati, déli szél elsősorban a Dél-Dunántúlon megélénkül, délutánra ott is mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 5 és 14 fok között alakul, de az északkeleti megyékben 5 fok alatt maradhat. Késő estére -1, +8 fok közé hűl le a levegő.

Február 20. szombat: Délelőtt általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, délutántól már csökkenhet az erősen felhős területek aránya, hazánk nagy részén kisüthet hosszabb-rövidebb időre a nap. A délelőtti órákban a középső és déli területeken elszórtan előfordulhat kisebb eső. Délutántól már nem valószínű csapadék. Estétől ismét sokfelé képződhet köd. Az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül a délkeleti szél. A csúcshőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, ezen belül délnyugaton mérhetik a magasabb értékeket, ugyanakkor a tartósabban felhős, párás részeken 3, 6 fok valószínű.

Február 21. vasárnap: Éjjel, reggel sokfelé számítani kell ködre, illetve rétegfelhőzetre, amelynek nagy része napközben feloszlik. Emellett délelőtt kevesebb, délután több helyen hosszabb-rövidebb napsütés is várható. Estétől ismét kialakulnak és terjeszkednek a ködfoltok. Számottevő csapadék nem valószínű, de elvétve előfordulhat szitálás. Helyenként megélénkül a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +4, a maximum-hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de a tartósabban ködös helyeken csupán 3, 6 fokot mérhetnek.

Az éjszaka képződött köd északkeleten tartósabban megmaradhat, emiatt ott csak lassan javulnak a látási viszonyok. Csapadék csak a délutáni, esti órákban várható és akkor is inkább északkeleten, ott viszont esőre, a határ mentén ónos esőre, a hegyekben pedig havas esőre, hóra számíthatunk. Arrafelé emiatt csúszósak, síkosak lehetnek az utak.

Kettős fronthatás várható, ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához.

