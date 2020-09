Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. szeptember 25.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2020. szeptember 25., péntek.

Névnap

Eufrozina, Kende

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 363.06 Ft

USD: 311.16 Ft

CHF: 335.78 Ft

GBP: 396.58 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 31898.01

OTP: 8880 Ft

MOL: 1552 Ft

RICHTER: 6830 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Szeptember 25. péntek: Nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, hosszabb napos időszakok inkább csak a Tiszántúlon lehetnek. Kezdetben a Dunántúl nyugati részén várható eső, zápor, majd a csapadék lassan egyre nagyobb területre terjed ki, ám a Tiszántúl nagy részét estig még nem éri el. A délelőtti, déli óráktól zivatarok is kialakulnak, helyenként heves zivatar is várható. A déli szél sokfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Késő délutántól a szél a Dunántúl egyre nagyobb részén északira fordul. A legmagasabb nappali hőmérséklet az Alföldön és a Dunántúl déli részén még elérheti a 25, 29 fokot, ettől északra 20, 24 fok várható. A hőmérséklet késő este északnyugaton 12, 13, délkeleten, keleten még 20, 21 fok körül alakul.

Szeptember 26. szombat: Eleinte erősen felhős vagy borult idő lesz, majd napközben a Dunántúlon már elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. Az éjszaka folyamán sokfelé várható kiadós eső, keleten helyenként még zivatar is, napközben azonban a csapadékzóna fokozatosan az északkeleti, keleti megyék fölé helyeződik, így reggelre a Dunántúlon és a középső megyékben fokozatosan megszűnik az eső. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, a Dunántúlon olykor viharossá is fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 14 és 18 fok között valószínű, de a Tiszántúlon reggel, délelőtt még 19, 22 fok is lehet.

Szeptember 27. vasárnap: Közepesen és erősen felhős időszakok és területek váltakoznak. Hajnalban a szélcsendes nyugati, délnyugati tájakon pára, foltokban köd képződhet. Az északkeleti megyékben is egyre kevesebb helyen várható eső, másutt - nagyobb eséllyel délnyugaton - helyenként kisebb záporok alakulhatnak ki. A nyugatias szél megerősödik, a Zemplén térségében viharos erejű széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 11 fok között valószínű, nyugaton lesz a hidegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Ma szórványosan, csütörtökön inkább csak keleten valószínű zápor, zivatar, emiatt nedves, csúszós útszakaszok előfordulhatnak.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Péntek délutántól hidegfronti hatásra számíthatunk, fejfájás lehet a leggyakoribb tünet

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!