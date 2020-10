Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. október 9.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2020. október 9., péntek.

Névnap

Dénes

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 357.21 Ft

USD: 303.31 Ft

CHF: 331.31 Ft

GBP: 392.93 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 33697.94

OTP: 9995 Ft

MOL: 1670 Ft

RICHTER: 6585 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Október 9. péntek: A fátyol- illetve kevés gomolyfelhő mellett sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem lesz. A többnyire mérsékelt nyugatias szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Késő estére 9, 15 fokra hűl le a levegő.

Október 10. szombat: A gomoly- és a sok, illetve vastag fátyolfelhő mellett általában több-kevesebb napsütésre is számítani lehet. Estefelé nyugat felől elkezd vastagodni a felhőzet. Napközben nem várható csapadék, de estétől nyugaton, északnyugaton néhol már eshet. Sokfelé megélénkül a déli, majd estétől az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik az északnyugatira forduló szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul.

Október 11. vasárnap: Az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lesz az ég, de főleg keleten helyenként lehetnek hosszabb-rövidebb napos időszakok. A nyugati és a középső országrészben többfelé számítani lehet esőre, záporra, keleten csak helyenként valószínű csapadék. A Dunántúlon több helyütt megerősödik az északnyugati, máshol megélénkül az északkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul, de az északnyugati tájakon ennél hűvösebb lehet az idő.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Ma sokfelé várható eső, zápor, keleten zivatarok is, így többfelé lesz nedves, csúszós az út. Az északnyugati szél is megerősödik, emiatt menetstabilizációs problémák is lehetnek. Csütörtökön már csak keleten lehet csapadék, ami délutánra ott is megszűnik.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. A jelentős napi hőingás miatt öltözködjünk rétegesen.

