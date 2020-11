Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. november 6.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2020. november 6., péntek.

Névnap

Lénárd

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 359.68 Ft

USD: 304.32 Ft

CHF: 336.79 Ft

GBP: 399.29 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 35264.98

OTP: 11190 Ft

MOL: 1623 Ft

RICHTER: 6940 Ft

Országos középtávú előrejelzés

November 6. péntek: A ködös tájakon gyorsan javulnak a látási viszonyok, valamint a rétegfelhőzet is zsugorodik, feloszlik, így jórészt mindenütt gyengén felhős, napos időre számíthatunk csapadék nélkül. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 14 fok között várható. Késő estére általában 1 és 7 fok közé hűl le.

November 7. szombat: Gyengén felhős, napos és rétegfelhőzettel borított, párás, helyenként tartósabban ködös területek egyaránt lesznek. Estétől ismét párássá válik a levegő, és köd is egyre több helyen képződik. A borult, ködös tájakon előfordulhat szitálás. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a Fertő környékén élénk széllökések is lehetnek déli irányból. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 14 fok között alakul, de a tartósabban ködös részeken ennél hidegebb is lehet.

November 8. vasárnap: Az ország nagy részén borult, párás, helyenként tartósabban ködös idő várható, de lesznek még néhány óráig napos területek is. Éjjel, reggel és estétől sokfelé számítani kell sűrű ködre. A borult, párás, ködös tájakon előfordul szitálás. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a Fertő környékén megélénkülhet a déli szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 6 és 12 fok között alakul, de a naposabb vidékeken 13, 14 fokot is mérhetnek.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Pénteken az ország nagy részén kedvezőek lesznek a közlekedés meteorológiai feltételei, a látási viszonyok csak kisebb körzetekben lehetnek átmenetileg korlátozottak.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem várható, azonban a hidegre érzékenyek tünetei erősödhetnek, görcsös és ízületi panaszok léphetnek fel.

