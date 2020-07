Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. július 24.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2020. július 24., péntek.

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 346.83 Ft

USD: 299.21 Ft

CHF: 323.43 Ft

GBP: 380.79 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 35571.72

OTP: 11150 Ft

MOL: 1774 Ft

RICHTER: 6495 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Július 24. péntek: A legtöbb helyen több órára kisüt a nap, majd gomolyfelhők képződnek, eközben nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Előbb a Dunántúlon, majd a középső tájakon is kiterjedtebb csapadéktevékenység valószínű, délnyugaton nagyobb mennyiség is hullhat. Változó irányú gyenge, mérsékelt légmozgásra számíthatunk, csak intenzív csapadékhullás idején lehetnek erős vagy akár viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű. Késő estére 17 és 22 fok közé hűl le a levegő.

Július 25. szombat: Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható rövidebb napos periódusokkal, majd a késő délutáni, esti óráktól nyugaton határozottabban csökkenni kezd a felhőzet. Még napközben is sokfelé számítani kell esőre, záporra, zivatarra. Nagy területen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Estétől egyre inkább keleten eshet. Az északi, északnyugati szél főként a Dunántúlon több helyütt megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 27 fok között várható, a tartósabban csapadékos részeken lesz a hűvösebb idő.

Július 26. vasárnap: Keleten is felszakadozik a felhőzet, általában több-kevesebb napsütés várható gomolyfelhőkkel, majd késő délutántól nyugat felől ismét vastagabb felhőzet érkezik. Főleg a Dunától keletre alakulhat ki szórványosan zápor, zivatar, estefelé már nyugaton is lehetnek záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkül, zivatarban erős vagy viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Többnyire jók lesznek a közlekedés időjárási feltételei, ám a hajnali órákban és csütörtök napközben is főként délen, valamint a középső országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, így ott átmenetileg vizesek, csúszósak lehetnek az utak. Iránytartást nehezítő széllökések csak zivatarok környezetében lehetnek.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Mind a hideg- mind a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás.

Akciók

