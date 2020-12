Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. december 4.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2020. december 4., péntek.

Borbála, Barbara

EUR: 357.31 Ft

USD: 294.22 Ft

CHF: 330.24 Ft

GBP: 395.73 Ft

BUX Index: 38705.12

OTP: 11950 Ft

MOL: 1980 Ft

RICHTER: 7195 Ft

December 4. péntek: A Dunántúlon fokozatosan javulnak a látási viszonyok, de jellemzően erősen felhős vagy borult marad az ég. A Dunától keletre közepesen, míg a Tiszántúlon inkább gyengén felhős idő várható. Számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb reggel, délelőtt fordulhat elő néhol kisebb eső (egy-egy helyen esetleg ónos eső). A déli, délkeleti szél több helyen élénk, a Dél-Alföldön és a hegyekben erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 5 és 11 fok között várható, de a nyugati határvidéken ennél hűvösebb, délkeleten pedig enyhébb is lehet. Késő estére jobbára 0 és +8 fok közé hűl le a levegő.

December 5. szombat: Az ország nagy részén több órára kisüt a nap, ugyanakkor a fátyolfelhők mellett rétegfelhők is lehetnek, főleg a főváros környékén, az Északi-középhegység térségében, illetve az Észak-Alföldön. Estétől ködfoltokra is számítani lehet. Számottevő csapadék nem valószínű, de főleg északkeleten néhol előfordulhat szitálás. A délkeleti, keleti szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul.

December 6. vasárnap: Réteg- és magasszintű felhők is lehetnek. Emellett az ország nagy részén több-kevesebb napsütés is valószínű. Hajnalban és este főként az Északi-középhegységben, illetve az Észak-Alföldön várhatók ködfoltok. A késő délutáni, esti óráktól nyugat, délnyugat felől vastagszik a felhőzet. Késő délutánig, estig csak néhol valószínű szitálás, estétől nyugat, délnyugat felől egyre többfelé elered az eső. A délkeleti, keleti szél főleg az Észak-Dunántúlon és a Dél-Alföldön sokfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +8, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 14 fok között várható.

Délután és az éjszaka első felében egyre kevesebb helyen kell csapadékra, azon belül pedig ónos esőre is számítani, így egyre kevesebb helyen valószínűek vizes, csúszós útszakaszok. Éjszaka elsősorban a nyugati megyékben köd képződhet, amely pénteken mindenütt megszűnik. Péntek napközben már többnyire kedvező körülmények között autózhatunk.

Megszűnő meleg fronthatás terhelheti a különösen érzékenyek szervezetét.Fáradékonyság, teljesítmény-csökkenés, ingerlékenység jelentkezhet.

