Ország Karácsonyfája 2020: szavazz, melyik korábbi év fenyője volt a legszebb

Idén is, ahogy a korábbi években megszokhattuk, november utolsó hetében érkezik az Ország Karácsonyfája a Kossuth térre. 2020-ban Székesfehérvárról érkezik a fenyő, és a mai napon fogják felállítani az Országház előtt. Kérdés, hogy lesz-e olyan szép, mint az elmúlt évek karácsonyfái, amelyek a téren álltak. A Pénzcentrum gyűjtésében most az elmúlt évtized karácsonyfáit mutatjuk be. Szerinted melyik évben állt a legszebb fa a Parlament előtt?

Ma állítják fel a Kossuth téren az Ország Karácsonyfáját, amelyet tegnap délelőtt vágtak ki Székesfehérváron. A négy tonna súlyú ezüstfenyőt negyven évvel ezelőtt ültették, és mostanra 15 méter magassá, 70-80 centiméter törzsátmérőjűvé erősödött. A fát díszítést követően valószínűleg idén is advent első vasárnapján, november 29-én világítják majd ki, és január 6-ig díszíti a Parlament előtti teret.

Az elmúlt években más-más települések ajánlották fel fenyőiket Ország Karácsonyfájának, melyek alakjukban, fajtájukban és díszítésükben is különböztek egymástól minden évben. Azt még nem tudni, milyen lesz idén a székesfehérvári ezüstfenyő díszítése, de biztosan nem marad el az elmúlt évtized fáitól. Gyűjtésünkben most felidézzük, milyenek is voltak az elmúlt évek karácsonyfái:

2019

A mintegy 18-20 méter magas, 70 centiméteres törzsátmérőjű, 6-8 tonnás ezüstfenyőt a veszprémi Rábané Trombitás Irma ajánlotta fel. A fenyőt sűrű lombúnak, és kivételesen arányos termetűnek, esztétikusnak írták le. Feldíszítve is csodás látványt nyújtott:



2018

Ebben az évben a putnoki Kováts Géza Sándorné felajánlásából érkezett a körülbelül 18-20 méter magas, 65 centiméteres törzsátmérőjű, 5-7 tonnás ezüstfenyő a Kossuth térre. A fenyőfát egy 130 centis, 30 kilós csillag alakú, óarany világítású csúcsdísz ékesítette. A díszítéshez - a korábbi évekhez hasonlóan - 2400 folyóméter ledes fényfüzért használnak, 33600 színes izzóval. A fa körül - ahogy az eddigi években, már-már hagyományosan - 120 szánkóból álló kerítést állítottak fel.



Forrás: Ország Karácsonyfája Facebook-csoport Forrás: Ország Karácsonyfája Facebook-csoport



2018-ban az Ország Karácsonyfája "veszélybe is került" - advent időszakában is zajlottak ugyanis tüntetések a Kossuth téren a túlóratörvény miatt. Ezek során sok szánkó is megrongálódott.



2017

A mintegy 20 méter magas, 63 centiméteres törzsátmérőjű, több tonnás ezüstfenyőt 2017-eb egy nyugdíjas házaspár ajánlotta fel, és Tökölön vágták ki.



Forrás: MTI/Balogh Zoltán Forrás: MTI/Balogh Zoltán



2016

A mintegy húsz méter magas, négy és fél tonna tömegű ezüstfenyőt 2016-ban a tűzoltók vágták ki a Fejér megyei Sárszentmihály egyik házának udvarán. A "kordont" a fa körül szinté szánkókból készítették.



Forrás: Ország Karácsonyfája Facebook-csoport Forrás: Ország Karácsonyfája Facebook-csoport



2015

A 2015-ös Ország Karácsonyfája a dabasi Szélmalom utca egyik kertjéből származott: törzsátmérője 53 centiméter volt, súlya mintegy 2,5 tonna:



Forrás: Ország Karácsonyfája Facebook-csoport Forrás: Ország Karácsonyfája Facebook-csoport



2014

Gödöllő térségéből, a valkói erdőgazdaságból érkezett meg az ország karácsonyfája 2014-ben: a 19 méteres és 2 tonna súlyú fenyőfára óarany, bordó és fehér színű díszek kerültek fel; 15 centiméter átmérőjű gömbökből összesen 650 darab, 50 centiméter magas formavágott, óarany fadíszekből 200 darab. A fenyő csúcsát egy 130 centis, 30 kilós csillag alakú, óarany világítású csúcsdísz ékesítette. A karácsonyfára ezeken felül 300 méternyi fényfüzéret helyeztek el.



Forrás: www.parlament.hu Forrás: www.parlament.hu

Ennek a fának a díszítése így eltérőbb képet mutatott, mint az utóbbi évek fenyőié.



Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

Korábbi évek fái



2012-ben szakított a korábbi hagyománnyal az Országház, és nem állított karácsonyfát a Parlament előtt a Kossuth téren az átépítéséhez kötődő munkálatokra hivatkozva. 2011-ben egy 18 méter magas lucfenyő érkezett Erdőhorvátiból, 2010-ben Felsőcsatáron vágtak ki egy mintegy 16 méter magas fenyőfát, hogy az Ország Karácsonyfájának.



Advent a Kossuth téren 2011-ben. Forrás: Ország Karácsonyfája Facebook-csoport Advent a Kossuth téren 2011-ben. Forrás: Ország Karácsonyfája Facebook-csoport

2020



Az idei évi fáról még nem tudhatjuk, milyen lesz a díszítése, viszont az már a kivágása alatt készített képeken is látszik, hogy szép termetű fáról van szó:



Forrás: ÖKKFehérvár Forrás: ÖKKFehérvár



Forrás: ÖKK Fehávár Forrás: ÖKK Fehávár

Címlapkép forrása: Ország Karácsonyfája Facebook-csoport