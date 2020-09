Óriási jobb egyenest kapott Budapest: legalább 1 év, mire kilábalhat ebből

Valós veszéllyé vált, hogy az újabb határzár bevezetése miatt még nagyon hosszú ideig nem lesznek Budapesten turisták, ezt pedig megannyi étterem, bár, szálloda csődjét is okozhatja, ami majd a későbbiekben még jócskán visszaüthet - írja a 24.hu.

Budapesten még minimum fél évig nem lesz normális léptékű turizmus, ami rengeteg bár, szálloda, étterem csődjét okozhatja. Ezzel pedig az az igazán nagy probléma, hogy ha a most csődbe jutó vállalkozások zárva lesznek, akkor ha helyre áll a megszokott körforgás, akkor a Budapestre érkező turisták azt tapasztalják majd, hogy a fővárosban már nincs semmi - többek között erről beszélt a lapnak Faix Csaba, a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ ügyvezetője.

A szakember az interjúban beszélt arról is, hogy bár szerinte is a legfontosabb az emberek élete a koronavírus járvány idején, a teljes határzárat túlzásnak tartja, hiszen az, ahogy fogalmaz, elképesztő károkat okoz a turizmusban és vendéglátásban.

Más európai országban nincs ilyen szigor, Magyarország viszont bezárt, így senki nem fog idejönni

- mondta el a lapnak. Faix Csaba arról is beszélt, hogy az egyik legnagyobb kihívás most a szektorban, hogy a képzett szakmunkaerőt meg tudják tartani a vállalkozások, mert ha őket most elveszítik, akkor később nem vagy csak nagyon lassan lehet majd ezt pótolni.

A szakember ezen felül rámutatott arra is, hogy a normális élet többé-kevésbe 1 év múlva állhat vissza a turizmusban, meglátása szerint ha egy úti cél biztonságosnak tekinthető, akkor azután 6 hónappal kezdenek el oda utazni az emberek.

