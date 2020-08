Orbán Viktor: ősszel szigorúbb szabályok jönnek, aki szeretné, még most nézze meg a tengert

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban arról beszélt pénteken reggel, hogy további korlátozó intézkedésekre lehet számítani, mivel a járvány szempontjából a legnagyobb kockázatot most a vírus behurcolása jelenti. A miniszterelnök a tanévkezdéssel kapcsolatban elmondta: a digitális oktatás nem válthatja ki teljesen a hagyományos tanítási formát, az iskolákban a valós osztálymunka visszaállítása a cél.

Szükség lesz új szigorításokra a járvány miatt - mondta el Orbán Viktor miniszterelnök, hozzátéve, hogy a legtöbb európai országban romlik a helyzet, így most a legnagyobb veszélyt a fertőzés behurcolása jelenti. A nyáron kialakított színrendszer nem fenntartható a továbbiakban elmondása szerint.

Szeptember 1-től már más irány jön, nem lehet fenntartani a határátlépésnek ezt a módszerét, szigorúbb szabályok jöhetnek. Déli irányba ne foglaljon, ne szervezzen nyaralást szeptembertől senki

- mondta a miniszterelnök. Arról is beszélt a reggeli adásban: a digitális oktatás nem válthatja ki a hagyományos tantermi formát. Az igazi az online oktatás csak tartalék megoldás - mondta. A rendes iskolakezdésért is mindent meg kell tenni, ezért is fontos a járvány behurcolásának megakadályozása - magyarázta.

(...) amíg nincs vakcina, a bizonytalan helyzet fenn fog maradni

- mondta a kormányfő, és zsibvásári hangzavarnak nevezte, ami az első vakcina megjelenése körül világszinten zajlik. Ezen túlmenően bejelentte a miniszterelnök:

Az új feladat egy kétéves növekedési terv összeállítása.