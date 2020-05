Operatív Törzs: folynak a tárgyalások a határnyitások előkészítéséről

Folynak a tárgyalások a határnyitások előkészítéséről - jelentette be az Operatív Törzs mai napon tartott tájékoztatóján Kiss Róbert rendőralezredes.

Megnyílik mindegyik magyar-román átkelőhely - közölte Kiss Róbert. Hozzátette: Sok kérdés érkezik a további határnyitásokkal kapcsolatban, Magyarország kormánya folyamatos egyeztetéseket folytat a további határnyitások előkészítéséről. Kiemelte: a napokban megjelent a kormányrendelet a magyar-osztrák határral kapcsolatban, miszerint négy nappal nem régebbi negatív koronavírus-teszttel át lehet lépni a határt.

850 hatósági házi karantént rendeltek el az elmúlt 24 órában, több mint 11 ezer főre vonatkozik a hatósági házi karantén.

- ismertette a friss adatokat.

Az elmúlt 24 órában 43 új eset volt és 3 újabb fő hunyt el - kezdte a friss számok ismertetését az országos tisztifőorvos. Növekszik a gyógyultak száma, így 1659 az aktív fertőzöttek száma. A budapestiek aránya 45%, a vidékiek aránya 55% a fertőzöttek között. A fővárost és az összes megyét külön kezeljük és értékeljük az adatokat - mondta el Müller Cecília.

Az arányok napok óta kiegyenlítődnek, közel azonosak a számadatok egyik napról a másikra, tendenciózusan csökken az aktív fertőzöttek száma, a járvány lefelé menő időszakában vagyunk. A járványügyi készültséget fenn kell tartani, minden adatra oda kell figyelni, bármilyen apró elmozdulás fel kell, hogy keltse a figyelmet, hogy kontroll alatt tarthassuk a járványt - tette hozzá Müller Cecília.

A 43 új eset 7 megyéből származik, Budapestről 16 pozitív eset került felfedésre. Zalában regisztráltak egy családi halmozódást, ebből a megyéből 10 fővel növekedett az esetszám tegnaphoz képest. A területi eloszlást tekintve a 100 ezer lakosra jutó pozitív személy Budapesten a legmagasabb, Zala Megye a második, a harmadik legfertőzöttebb pedig Komárom-Esztergom megye.

Eddig 35 432 mintát vettek le a mentősök - közölte Müller Cecília a tesztekre vonatkozó kérdésekre. Tegnap 431 mintavétel történt. Ezeknek a vizsgálatoknak a többsége háziorvosi kérésre történik. Nagyon fluktuál a napi szám, volt olyan nap, amikor több ezer vizsgálat volt, de volt, amikor 100 alatt volt a vizsgálatok száma.

Nagy a valószínűsége egy második hullámnak

Igazán pontosan nem tudjuk megmondani, hogy hogyan alakul a koronavírus-fertőzés következő szakasza, egyesek szerint egy második hullámban visszatér majd, aminek nagy a valószínűsége Müller Cecília szerint. A légúti vírusok jellemzően az őszi-téli időszakban válnak aktívabbá és jellemzően ezek mutatnak szezonalitást is.

De mivel új vírusról van szó, ezt nem tudhatjuk, vannak, akik szerint folyamatosan, egy alacsony szinten velünk maradhat, de van olyan vélemény is, miszerint "beleszelidül" a már meglévő emberi megbetegedést okozó koronavírus közé. Müller Cecília szerint az őszi-téli időszakban mindenképpen kell számolni vele.

Újraindulnak a kampányoltások



A kampányoltások iskolai újraindításával kapcsolatban Müller Cecília elmondta, hogy a hepatitis-B és a HPV elleni védőoltásokkal vannak lemaradva, amelyet ősszel elkezdtek és márciusban lett volna a folytatásuk, ezt nem mindenki kapta meg. Ezek kerülnek most pótlásra. Erről az intézmény, az egészségügyi szolgáltatók, a kormányhivatalok és a szülők is értesítést kapnak majd. Fontos, hogy még most megkapják a diákok, ne csússzon a következő kampányoltási időszakra. Nagy érték, hogy Magyarországon kötelező védőoltási rendszer van - tette hozzá Müller Cecília.

Üzent az irodaházaknak a tisztifőorvos

Az irodaházak üzemeltetőinek azt üzeni Müller Cecília, hogy ha külön irodahelyiségek vannak, ott nem valószínű a zsúfoltság, könnyen megoldható a távolságtartás. Fontos a szellőztetés, előzetesen a klímaberendezések karbantartása és a fokozott takarítás, fertőtlenítése javasolt.

Kerüljük a zsúfoltságot a szociális helyiségekben, nem javasolt a túl nagy társaságok összeverődése.

Strandolás, ottalvós gyermektáborok

Az ottalvós táborokra vonatkozóan szintén a zsúfoltságok elkerülésére hívja fel a figyelmet Müller Cecília. Kitért arra is, hogy az ágyakat mindenképp tegyék egymástól távolabb és mossák rendszeresen az ágyneműket.

Az iskolákat és óvodákat fertőtleníteni kell a nyitás előtt, egy nagytakarítás szükséges, de egyébként békeidőben is folyamatosan kell fertőtlenítő nagytakarítást eszközölni. Az iskolák nagy részében ezek megtörténtek az iskolák bezárásakor.



A strandokkal, fürdőkkel kapcsolatban is adott javaslatot az operatív törzs, kiemelték, hogy a befogadóképességet jelenleg is jogszabály szabályozza. A fürdőknek vannak saját működtetési szabályai, a fürdő üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy ne legyen túlzsúfoltság. Az ajánlás, hogy

legalább 4 négyzetméter jusson egy ott tartózkodóra, a parton és szabad strandoknál ez lehet lazább

- mondta el Müller Cecília.

