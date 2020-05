Olcsóbb lesz a közösségi autózás: nem kell kapkodni a pakoláskor sem

A GreenGo újításával május végétől egy gyorsabb és pontosabb rendszeren keresztül élvezhetik a carsharing előnyeit a felhasználók. A motor beindítása gombnyomásra történik, azaz többé nem fog kelleni a slusszkulcs, és csökkennek a felszámolt díjak is: az autóba üléskor menetdíj helyett parkolási díjjal kezdődik a bérlés. A kocsikból kikerülnek a szélvédő mögötti kijelzők, mostantól mindent, ami a bérléshez kell, egy helyen, az applikációban tudnak a userek intézni.

A cég ügyfélszolgálatra érkező panaszok negyede valamilyen kulccsal kapcsolatos probléma miatt érkezett: többen jelezték, hogy nem tudják pontosan elhelyezni a kesztyűtartóban és ezáltal megfelelő időben lezárni az autót, így a vállalat fejlesztői csapata munkához látott. Olyan újítást vezettek be, ami reagált a felhasználói visszajelzésekre, ezáltal gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a carsharing használatát. 2020 tavaszára érkezett meg az a fejlesztés, amivel az autók indítása kulcs helyett egy zöld START/STOP gombbal történik.

Örömmel vágtunk bele a szolgáltatás fejlesztésébe annak érdekében, hogy a userek továbbra is szívesen üljenek a GreenGokba. Fontos szempont volt, hogy a folyamatok gyorsítása mellett a kulcs kivezetésével egy egyszerűen használható, de mégis biztonságos rendszert alakítsunk ki

- mondta Michaletzky Bálint, a cég ügyvezető igazgatója. Az autómegosztókat használó sofőrök számára időnként nehézséget jelenthet az autó megtalálása, lefoglalása, indítása. Mivel a szolgáltatások mobilapplikációval működnek, kritikus pont a telefon, a háttérrendszer és a jármű közötti kapcsolat.

A kocsikba épített új technológiának köszönhetően, az eszközök közötti kommunikáció 1-2 másodpercre csökkent. A műholdas helymeghatározás pontossága is javult, így megbízhatóbbá vált a folyamat első lépése, az autó keresése és foglalása is. A járművek használata során minden teendőt mostantól az applikációban találnak a felhasználók.

Egy hete indult a vezérlők cseréje, de már most érkeznek a pozitív visszajelzések a felújított autókkal utazóktól

- reagált az ügyvezető. Nem csak gyorsultak a folyamatok, de csökkentek is a szolgáltatásért felszámolt díjak. Az új rendszerrel normál percdíj helyett parkolási díjjal indul a bérlés, ami csak a gyújtás ráadásakor vált át menetdíjra, hogy emiatt se kelljen a tükrök és az ülés beállításával sietni.

A parkolás elindításához mostantól az appon belül elegendő megnyomni a P-t, sőt, vásárlás után a ki- és bepakoláskor is végig parkolási díjat számít fel a cég, így szintén nem kell sietniük a felhasználóknak.

Az autók vezérlő elemeit fokozatosan cserélik, eddig 25 járműbe került be az új rendszer. Várhatóan július elejére fejeződik be a 300 járműves flotta átalakítása, addig a felhasználók a gombos és a kulcsos megoldással is találkozhatnak.