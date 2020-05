Növeli a BKK a jegyellenőrzések számát: az utazási szabályokat is nézni fogják

A Budapesti Közlekedési Központ az utasok kérésére növeli a fővárosi vonalakon a jegyellenőrzések számát. A BKK arra kéri a fővárosban közlekedőket, hogy támogassák munkatársaik tevékenységét, hiszen a járvány idején különösen fontos, közös érdek, hogy a közösségi közlekedési járatok rendezettek, biztonságosak legyenek.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kormányrendeletek, illetve a drasztikusan csökkenő utasszámok miatt a jegyellenőrök beosztását módosítani kellett az elmúlt hónapokban. Május eleje óta közel teljes létszámmal végzi a BKK a jegyellenőrzést a járatokon, az utasok döntő többége pedig becsületesen betartja az utazási szabályokat. Emellett azonban sajnos vannak, akik megpróbálnak visszaélni a járvány miatt megváltozott körülményekkel, ezért

2020. április elején a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósággal együttműködve a BKK erősítette a felügyeletet azokon a járatokon, ahol a visszajelzések alapján rendszeresen felbukkantak a szabályokat be nem tartó utasok.



A május elején kezdődő érettségi időszakkal visszaállt a tanítási időszakban érvényes menetrend, ezzel az ellenőrzések is gyakoribbá váltak, június 2-ától pedig már teljes kapacitással jelen lesznek az ellenőrök a járműveken.

A bevezetett intézkedések dacára az elmúlt hetekben többször fordultak panasszal a Budapesti Közlekedési Központhoz, miszerint még mindig vannak, akik utazásuk során nem tartják be az alapvető egészségügyi előírásokat (pl.: a maszkviselést), és az ideiglenes szabályokat.

Utasaink több csatornán is a jegyellenőrzések számának növelését szorgalmazták, amelyre napokon belül lehet számítani. A BKK elrendelte, hogy a jegyellenőrök munkájuk során kiemelten figyeljenek a 1,5 méteres védőtávolságra az utasok és saját egészségük megőrzése érdekében. A munkatársainkra vonatkozó kötelező szabályok mellett a fővárosban közlekedőket is arra kérjük, hogy figyeljenek a rendelet betartására.



Kérjük a tisztelt utasokat, hogy támogassák a jegyellenőrök tevékenységét, hiszen közös érdekünk, hogy a járatok rendezettek legyenek. A járvány idején a megszokottakhoz képest is legyenek türelmesebbek kollégáinkkal, akiknek gyakran kell konfliktusoksat vállalniuk és intézkedniük az utazási szabályok betartatása, illetve az önök biztonsága, nyugodt utazása érdekében.