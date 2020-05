Nincs pénzed, időd vagy bátorságod nyaralni idén? Van megoldás!

A koronavírus járvány enyhülésével rengeteg magyar gondolkodik kisebb-nagyobb belföldi vagy akár külföldi utazáson. A vírusveszély azonban még nem múlt el, ráadásul a korlátozások, szabályozások napról-napra változnak, ezért nincs könnyű helyzetben, aki most kezdi szervezni a nyaralását. Sok magyar azonban nem utazik idén: egyesek a vírustól tartanak, mások anyagilag nem engedhetik meg most maguknak ezt a kiadást, de vannak olyanok is, akiknek nem is maradt elég szabadsága az évre egy nyaraláshoz. A Pénzcentrum most összeszedte a legfontosabb tudnivalókat és tanácsokat azoknak, akik utazni szeretnének idén - akár akkor is, ha nincs pénzük vagy szabadságuk.

Azt már senkinek sem kell magyarázni, mekkora érvágást jelentett a turizmus számára a koronavírus járvány, és az is biztos, hogy rengetegen maradnak idén otthon az enyhítések ellenére is. Ennek lehetnek anyagi okai, vagy egyszerűen csak a fertőzésveszélytől való félelem is. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) megbízásából készített reprezentatív közvéleménykutatásból az derült ki, hogy a lakosság 43 százalékának hiúsult meg az idei évre tervezett belföldi vagy külföldi utazása. Azok közül, akik lemondták a korábban tervezett útjukat, egyharmadnyian a járvánnyal kapcsolatos félelmeik miatt dobták sutba a terveiket, újabb harmaduk pedig az úti cél megközelíthetetlensége miatt.

Ezek a félelmek, illetve utazási nehézségek részben megmaradhattak. A felmérésből az is kiderült, hogy a vírus okozta bizonytalanság félelmet szül az utazókban, a lakosság fele aggodalommal gondol a járvány utáni utazásokra. A megkérdezettek 40 százaléka attól is tart, hogy a közelgő utazásukat is le kell majd mondaniuk. Azokról pedig nem is szólva, akiknek a munkáltatója kötelezően kiadta a szabadságát a járvány kezdetén, vagy a gyermekfelügyelet miatt voltak kénytelenek kivenni azokat. Ők most hiába is akarnának utazni, nincs rá esélyük.

A Pénzcentrum legújabb szavazásából kiderült, hogy a válaszadók többségét idén sem tartja vissza semmi a nyaralástól: a legtöbben (31%) belföldre utaznak, sokan belföldre és külföldre is terveznek menni (17%), és a csak külföldi nyaralásban gondolkodók száma is magas (10%). Vannak, akik bár nyaralni nem fognak, utazni mégis: barát- vagy rokonlátogatóba mennek idén (10%).

Olvasóink közül sokan viszont a vírusfertőzés veszélye miatt nem fognak idén nyaralni menni (11%), a legtöbben viszont anyagi okokból nem utaznak (16%). Másoknak pedig idejük nem lesz: a szabadságaikat már kivették az évre (5%). Egy tavalyi felmérés szerint - amikor egyáltalán nem volt járványveszély - a lakosság 38 százaléka nem utazott nyaralni, tehát majdnem minden negyedik ehhez. Idén ehhez képest bizonyosan többen kénytelenek lemondani a kikapcsolódásról. Vagy mégsem?

Kevésből is lehet nyaralni

Bizonyára sokan vannak most, akiknek most a megélhetés is gondot okoz, nemhogy nyaralásra költsenek. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a nyaralás az nem feltétlen arról szól, hogy önfeledten szórjuk a pénzt, és mindenképpen kiköltekezünk. A nyaralás lényege sokak számára a pihenés, kikapcsolódás, a gőz kieresztése, a elemek feltöltése, élménygyűjtés. Ezek szigorúan véve nem kell, hogy sok pénzbe kerüljenek.

Olyan nyaralást is szervezhetünk, amely alatt nem költünk többet, mint amennyit akkor költenénk, ha otthon maradunk. Érdemes kiszámolni, hogy az otthonlét mennyibe kerül egy hétre, majd elkezdeni gondolkodni, hogy ebből hogy lehet kihozni egy kis kikapcsolódást. Aki volt valaha pénztelenül nyaralni, akár az idősebb, akár a fiatalabb generációhoz tartozik, tudja, hogy babkonzerven is boldogan el lehet lenni egy hétig, ha közben a tengerparton feküdhet az ember.

Mert mire is költenél a nyaralás alatt?



Szállás. Igen, viszont megteheted, hogy couchsurfingelsz, akár belföldön; sátrazol, ami olcsó és kalandos; vagy lakáscserét hajtasz végre egy ismerősöddel. Te Pesten rekedtél, de van egy jóbarátod Bécsben, vagy az unokatestvéredék Veszprémben élnek, stb. és nekik sincs pénzük nyaralni esetleg idén? Cseréljetek, és turistáskodjatok más otthonának kényelméből. Vagy, az utolsó lehetőség! Nyaralj otthon! Nem is hinnéd, mennyien csinálják, és nem csak a pénzhiány miatt, hanem mert a megszokott környezeted is rengeteg lehetőséget rejthet, csak fel kell fedezned. Viselkedj a saját lakhelyeden vagy a közelében utazóként.

Evés-ivás. Amennyiből otthon kijössz, kijöhetsz nyaralás alatt is. Főzz előre, vigyél hűtőtáskát, élj konzerven, nem ez a lényeg. Vagy úgysem bírod ki, esetleg a gyereknek úgysem lesz jó, és fagyit akar meg dinnyét? Vigyél előre akciós jégkrémet, és vedd meg a dinnyét a zöldségesnél előre... vagy egyszerűen kerüld el a csábító helyeket, és fókuszálj a kikapcsolódásra, amiért jöttél.

Utazás. Megkerülhetetlen, hiszen járvány idején mégsem jó ötlet a stoppolás. Viszont egyrészt vannak olcsó repjegyek, ha jó előre foglal az ember 6-7 ezerből megúszhatja az olcsóbb úticélok esetén a repjegyet. Talán a buszozásnál, vonatozásnál még mindig olcsóbb a telekocsizás pl. a Balatonra - most hogy enyhültek a korlátozások már újra van rá lehetőség.

Szuvenírek, belépők, programok, egyebek. Ha nincs pénzed, akkor szuvenírnek megteszi egy kagylóhéj a tengerpartról, vagy egy kimoshatatlan tejfölös-sajtos lángos hagyta folt a pólódon. Akárhová is mennél, mindig lesznek ingyenes programok a közelben, kedvezményes kiállítások, stb. A kirándulás a hegyekben pl. még ingyenes. Csak rajtad múlik, hogy kijössz-e kevésből is, vagy sem.

Természetesen nem feledkeztünk meg arról, hogy vannak, akik most az anyagi tartalékaikat élik fel ahhoz, hogy egyáltalán fenn tudják tartani magukat. Nem akarjuk azt sugallni, hogy nyaralni kötelező. De mindenkit arra buzdítunk, hogy ha nincs pénze, akkor is próbáljon kikapcsolódni. A pihenés, a stresszoldás fontos, főként egy aggodalmaktól terhes időszakban, a mentális egészség érdekében.

Nincs időd? Egy keveset még kipréselhetsz az évből

Azoknak, akiknek odalett minden, vagy majdnem az összes szabadságuk, most biztos fogalmuk sincs, hogy mikor lesz idejük pihenni egy kicsit, vagy egy rövidebb utazást beiktatni. Sajnos 2020 abból a szempontból is balszerencsés év, hogy kevés és rövid a hosszúhétvége, és sok ünnepnap esik hétvégére. Azonban még így is akad 1-2, amit ki lehet használni.

Itt van rögtön a jelenlegi hétvége, pünkösd hétfő miatt három nap is van kikapcsolódásra. legközelebb augusztus 20-ától lesz lehetőség hosszabb kikapcsolódásra, mivel 20-a csütörtök, 21-e péntek is pihenőnap lesz. Bár cserébe augusztus 29-e, szombat munkanap. Ezen a héten akár 3 nap kivétel is lehetne nyerni akár egyben 9 napot. Legközelebb pedig október 23-a péntekkel lesz egy hosszabb hétvége az évben. Utána pedig karácsonykor, mert november 1-je, ami még esélyes lehetne, vasárnapra esik.

Aki esetleg olyan munkarendben dolgozik, és a munkáltatója lehetőséget biztosít erre, a túlórák lecsúsztatásával nyerhet még napokat az évben, bár ezért is akkor előre meg kell dolgozni. Ezen túlmenően pedig ott van még a fizetés nélküli szabadság lehetősége. Nagyon indokolt eseteken kívül a munkáltató döntésén múlik, hogy pl. lakásfelújítás, rokonlátogatás, utazás, stb. okén elengedi-e dolgozóját fizetetlen szabira. Azonban jelen helyzetben valószínűleg sok munkáltató lesz belátóbb, mint általában ilyen esetekben.

Félsz, hogy elkapod a vírust?

Tény, hogy attól, hogy a korlátozásokat feloldották, még nem múlt el a fertőzésveszély, bár - ha lehet hinni a statisztikáknak - már kisebb rá az esély, hogy elkapjuk a covid-19-et, mint korábban. Aki tényleg tart a fertőzéstől, annak is ajánljuk az otthoni nyaralás lehetőségét, illetve az olyan kikapcsolódási formákat, amikor nem kell sem megszállni valahol, sem emberekkel találkozni. Bár kevés ilyen van, azért akadnak lehetőségek kirándulásra, biciklis túrákra, városnézésre, horgászatra - és napozó helyet is lehet találni, ahol a madár sem jár.

Ezen kívül, mégha ki sem mozdulunk a lakásból, akkor is tehetünk úgy, mint aki éppen nyaral. Bár itthon még nem olyan elterjedt, a világ számos pontján az utóbbi években egyre népszerűbb a “staycation" (az angol stay=maradni és vacation=nyaralás szavak összevonása), vagyis az otthon nyaralás. Ez a múltban főként anyagi okokból nyert teret, de úgy tűnik világjárvány esetén is beválhat.

A staycation-t akár játékként is fel lehet fogni, gyerekkel is - mintha otthon táboroznának - és instaprojektnek sem utolsó. Mi kell hozzá? Bármi, amit a nyaraláson csinálnánk, és nincsenek szabályok. Ki mondja meg, hogy nem lehet panelban széttolni a bútorokat és betenni egy medencét a szoba közepére, és onnan kortyolgatni a limonádét kitárt ablakokkal, napszemüvegben? Vagy a fürdőben wellnessezni, illatos olajokkal, fürdősókkal? Hogy nem lehetsz gasztroturista a lakásodba, amikor mindent házhoz hoznak?

Tarts egy olasz hetet, vagy spanyolt, vagy távol-keletit, megtalálsz mindent. Rakj össze egy soundtracket, vagy filmlistát, ami más kultúrákat ismertet meg veled. Fotózd le, milyen jól érzed magad otthon! De nincs mosás, teregetés, söprögetés - csak ha megjöttél a nyaralásból. Ez a legfontosabb, hogy tudatosítsd, hogy nyaralsz, nem nézed a céges maileket, és ha valaki telefonon zaklat, megmondod, bocs, nyaralok. Csak akkor kapcsolódsz ki igazán, ha fejben is átkapcsolsz.

Utazók figyelmébe!

Azok közül, akik idén elmennek nyaralni idén, csaknem a fele válaszadó 3-4 éjszakás nyaralást tervez, a 2 éjszakás tartózkodást a válaszadók közel negyede, míg 5-7 naposat a harmada tervez, ennél hosszabb útra viszont csak minden kilencedik nyaralást tervező vállalkozna - derült ki a Reacty Digital májusi omnibusz kutatásából. A rövidebb (2-4 éjszakás) utazások esetében jellemzőbb a belföldi célpont, az ennél hosszabb tartózkodások több, mint felében viszont akár a határon túlra (is) utaznának az emberek, amennyiben ez lehetséges lesz.

A kutatás szerint a hazai utazások legnépszerűbb célpontja a Balaton (42%), de a hegyvidékeket (34%) és egyéb tavak/folyók környékét (20%) is sokan választják. Az utazók elsősorban pihenni, fürdőzni szeretnének, de közel felük kirándulni és várost nézni is tervez a nyaralás során. A külföldre utazók körében a kedveltebb célországok közé tartozik Horvátország, Ausztria, Olaszország és Görögország. Külföld esetén is a pihenésé a főszerep, de míg a wellness jóval kevésbé népszerű időtöltés, a városnézésnek és a kirándulásnak nagyobb jelentősége van ezekben az esetekben.

Újra a Balaton a Riviéra



Az is elképzelhető, hogy az idei Balatoni szezon a régi idők emlékét, a nyolcvanas évek tömött strandjait idézi majd vissza a csúcsszezonban. A tó körüli települések közül Balatonalmádiban pénteken, május 29-én nyitottak ki a strandok, Alsóörsön és Csopakon megvárták a szombatot a nyitással, sajnos a korlátozó intézkedések miatt a belépő árának emelkedését tervezik. Szigligeten is a belépők árát 25 százalékkal emelték. A hévízi tófürdő már megnyitott.

Az amerikai Járványügyi Központ mind a mai napig nem talált bizonyítékot arra, hogy a koronavírus vízben is terjed, így elviekben nincs veszélyben az, aki strandokon, medencékben, tengerparton, édesvízi tóban, folyóban fürdőzik. Azonban azt tudni kell, hogy a parton és a vízben való tartózkodás nem teljesen kockázatmentes, bár jobb, mint egy zárt helyiség. De a strandolóknak is is tartaniuk kell a biztonságos távolságot egymástól, ha medencénél, a tengerparton, tónál vagy más rekreációs területeken tartózkodnak.

Irány a tengertpart? Vagy Ausztria?



Ahogy közeledik a turista szezon és enyhül a járványveszély, Európa országai lassan ismét megnyitják határaikat a külföldiek előtt. Magyarország, Csehország, Szlovákia és Ausztria közös határnyitást tervez június 15-től, amelyről jelenleg magas politikai szinteken folynak tárgyalások. Érdemes azonban utazás előtt mindig tájékozódni, milyen szabályok vonatkoznak a külföldi határátlépőkre az egyes országokban aktuálisan:

Május 29-én pedig már Horvátország is megnyitotta kapuit a magyar turisták előtt. Görögország óvatosabban nyit, már június 15-től elkezdik feloldani a határzárakat. Athénba már ekkortól lehet repülni, a szállodák nagy része nyitva lesz, de a legtöbb légi járat csak július 1-től működik majd. Július 1-jétől biztosan be lehet utazni negatív koronavírusteszt nélkül, és onnantól 14 napos karanténra sem köteleznek senkit.

Az európai gócpontnak számító Olaszország pedig június 3-tól fogadja a külföldi turistákat anélkül, hogy azoknak két hetes karanténba kellene vonulniuk. Horvátország, Olaszország és Görögország mellett az idén külföldre utazók körében vonzó célpont Ausztria is, bár tengerpartja nincsen, annál szebb hegyvidékei vannak és a városokban, wellnessekben is bőven jól el lehet tölteni az időt.

Az osztrák szállodák közösségi tereiben legalább egyméteres távolságot kell tartani, de a szabály nem vonatkozik azokra, akik egyébként közös háztartásban élnek, vagy közösen szerveztek kikapcsolódást. A szabadtéri fürdőkben azokon a helyeken, ahol napozni lehet, az óvintézkedések részeként tíz négyzetméterenként csak egy személy tartózkodhat; ez alól is kivételt jelentenek a közös háztartásban élők. A medencékben hat négyzetméterenként legfeljebb egy személy lehet jelen, az öltözőkben és a zuhanyzókban pedig egy méter távolságot kell tartani.

Rég várt találkozásokra lehet lehetőség

A Pénzcentrum olvasói közül idén nem nyaralást terveznek, hanem rokoni vagy baráti látogatásokat. A járvány alatt rengeteg, egymástól távol élő rokon, barát, ismerős nem tudott érintkezni csak virtuálisan és telefonon, azonban a korlátozások feloldásával erre is van lehetőség, egyre bátrabban látogatják a magyarok idős rokonaikat is.

Nem egy családban külföldön is élnek rokonok, ismerősök, a határnyitások lehetővé teszi számukra is a látogatást. Akár belföldön, akár külföldre utazunk, vagy fogadunk vendégeket, rokonokat, a fertőzésveszélyre érdemes figyelni. Ha lehetséges el kell kerülni még mindig a cseppfertőzés lehetőségét, és aki betegnek érzi magát, továbbra sem utazzon.

A személyes kapcsolattartás azonban éppen olyan fontos lehet a lelki egészség szempontjából, mint a nyaralás. Most, hogy már lehet, érdemes szervezni a családi-baráti látogatásokat, találkozókat - viszont csak körültekintekintően. A viszontlátás öröme így is öröm lesz.

