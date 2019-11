Nincs megállapodás a BKV-nál: ekkora béremelést követelnek a dolgozók

Nem tett béremelési ajánlatot a BKV vezetése a bértárgyalás-sorozat tegnapi nyitófordulóján. A cégnél működő szakszervezetek viszont mostanra felsorakoztak az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) mögé, amely már október elején - elsőként - közölte, 15 százalékos emelést tart elfogadhatónak. Az EKSZ mielőbbi érdemi folytatást sürget.

A vezérigazgatónak, Bolla Tibornak írt levelében is szorgalmazza az érdemi bértárgyalások mielőbbi megkezdését az EKSZ, miután tegnap - november 14-én - legfeljebb formálisnak nevezhető tapogatózó megbeszéléssel indított a cégvezetés - olvasható a szakszervezet közleményében. Ez, a bértárgyalásra még csak nem is hasonlító első forduló mindössze arra volt jó, hogy az Egységes Közlekedési Szakszervezet megismételje a már hónapokkal ezelőtt jelzett 15 százalékos béremelési igényét. Igaz, ezúttal a cégnél működő többi szakszervezet is beállt a sorba, így a munkavállalói oldalon egységesen 15 százalékos emelés az elvárás - mondta Naszályi Gábor. Az EKSZ elnöke a levelében is felhívta a vezérigazgató figyelmét arra, hogy ezt a mértéket csupán a teljesíthetőségi korlátok miatt állították be mindössze 15 százalékra, holott valójában ennél sokkal nagyobb bérfejlesztés is indokolt lenne.

Naszályi emlékeztet: az EKSZ az idei, 2019-es 8 százalékos bérfejlesztést nem írta alá, ezzel is jelezve, hogy méltatlanul kevésnek tartja azt. Az elnök szerint az idő és a tények a őket igazolták, hiszen a cégnél a "bérkiáramlás" jóval magasabb volt az erre az évre elfogadott mértéknél. Az elnök hangsúlyozza: az előrejelzések szerint 2020-ban határozottan két számjegyű emelés várható. Az elnök szerint egyébként azt is előre tudni lehetett, hogy a BKV-s járművezetők létszámának akár csak részleges feltöltése is jövedelemcsökkenést fog eredményezni a régiek körében. Ez így is lett - szögezi le. Beigazolódott a szakszervezetnek az évek óta hangoztatott véleménye is, miszerint a BKV-nál kimutatott átlag jövedelemszinthez rengeteget kell túlórázniuk a munkavállalóknak. Súlyos problémának tartja az elnök azt is, hogy a cég milliárdokat költ gyorsan lemorzsolódó újak kiképzésére is, ahelyett, hogy ezt a pénzt megfelelő bérekre költené. Felhívja a figyelmet arra is, hogy az alacsony bérek miatt a BKV-nál a mai napig kevés a karbantartó és egyéb kiszolgálói területen is súlyos létszámhiány van.



Az EKSZ kitart az évek óta hangoztatott álláspontja mellett: elsősorban a meglévő BKV- dolgozókat kell méltó bérekkel, megbecsüléssel, jobb munkakörülményekkel megtartani.