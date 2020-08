Nincs hosszú hétvége, dugók nélkül: itt készülj hosszabb menetidőre a héten

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatának tapasztalatai alapján az augusztus 20-ai hosszú hétvége miatt megélénkülhet a forgalom a hazai gyorsforgalmi utakon, különösen az M3-as és az M7-es autópályákon. Bár a vírushelyzetre való tekintettel a korábbi években megszokott mértékű nemzetközi forgalom növekedésre várhatóan nem kell számítani, de az idei első munkanap átcsoportosítás miatt a belföldi forgalom a szokásosnál nagyobb lehet augusztus 19-én, szerdán a Budapestről kivezető gyorsforgalmi utakon és augusztus 23-án vasárnap a főváros felé vezető utakon.

Az augusztus 20-ai hosszú hétvége miatt előreláthatóan az M7-es autópályán a Velencei-tó és a Balaton irányába növekedhet meg még a szokásosnál is jobban a forgalom, ugyanakkor más közkedvelt turisztikai célpontokhoz vezető közutakon, főleg gyorsforgalmi utakon, különösen az M3-as autópályán várható nagyobb forgalom és telítettebb sávok.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezért felhívja a közlekedők figyelmét arra, hogy a következő napokban is körültekintően vezessenek, a telítettebb gyorsforgalmi- és főutakon tartsák be a megfelelő követési távolságot, hogy elkerülhessék a ráfutásos baleseteket, számoljanak hosszabb menetidővel és utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatának weboldalán, a www.utinform.hu-n, de érdemes navigációs alkalmazásokat is használniuk az optimális útvonaluk megtervezéséhez.