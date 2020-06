Nem ússzuk meg szerdán sem a kánikulát, sőt extra magas UV-sugárzás is várható

Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: a középhőmérséklet, főként az ország déli felén, elérheti a 25-26 Celsius-fokot. A hőség veszélye miatt Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Az országos előrejelzés szerint a leghidegebb órákban 13-19 fok lesz. Napközben 29-34 fokig melegszik a levegő. Felhívták a figyelmet arra is, hogy szerdán a figyelmeztetési értéket meghaladó, 8,3-as (extrém) UV-B sugárzás várható. Ilyenkor normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Napközben, 11 és 15 óra között, lehetőség szerint el kell kerülni a napozást.

A meteorológiai szolgálat kitért arra is, hogy késő délutántól előbb az Alpokalja térségében, majd később a Dunántúlon helyenként máshol is kialakulhatnak zivatarok, amelyek között egy-egy hevesebb is lehet. Az intenzívebb zivatarokat felhőszakadás, viharos széllökések, valamint nagyobb méretű jégeső is kísérheti.

Zivatarveszély miatt Vas, Veszprém és Zala megyére másodfokú, Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy és Tolna megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére a felhőszakadás veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.

Címlapkép: Getty Images