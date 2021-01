Nem kell a pánik: ez történik valójában, ha matrica nélkül hajt fel valaki az autópályára

Sok sofőr nincs tisztában a fizetős útszakaszok jogosulatlan használata után járó büntetésekkel, pedig érdemes követni az aktuális változásokat, a most bevezetett amnesztia például sok feledékeny sofőrnek kedvezhet. Év elején indul be igazán a matricavásárlási hajrá, amelyben úgy tűnik egyre többen nyitnának az online megoldások felé is a járványhelyzetre való tekintettel.

A magyar sofőrök közel fele bizonytalan vagy egyáltalán nem is rendelkezik információval a jogosulatlan úthasználat következtében kiszabható büntetésekről - derült ki az OTP Mobil legújabb reprezentatív kutatásából. A megkérdezettek egyharmada bevallása szerint nem tudja, mekkora büntetés jár a kihágásért, 45 százaléka pedig azt sem, hogy hogyan pótolhatja a matricát. Pedig

idén már a pótdíjfizetés helyett alapáron, utólag is megvásárolható az éves országos matrica.

A kutatásban résztvevők 31 százaléka tudta, hogy körülbelül 15 ezer Ft a kiszabható alapbüntetés személygépkocsik esetében, amennyiben matrica nélkül közlekedik autópályán, ez az összeg pontosan 15 460 Ft. Kétötödük egyáltalán nem tudta, 24 százalék pedig 30 ezer Ft-nak tippelte az alapbüntetést.

A pótdíjat 60 napon belül kell befizetni, ezt a megkérdezettek 3 százaléka tudta, egyharmaduk úgy gondolta, hogy 15 napjuk van erre, kétötödük pedig nem tudott válaszolni a kérdésre, holott a 60. nap után 61 820 Ft-ra nő a bírság mértéke. Az emelt pótdíj fogalmával pedig a válaszadók több mint a fele nem volt tisztában.

Útra kelünk - de hogyan?

Évente legalább egyszer 13 százalék, havi rendszerességgel pedig 14 százalék használ fizetős útszakaszokat, míg a sofőrök 38 százaléka nyilatkozta azt, hogy csak akkor hajt autópályára, ha nincs más lehetősége. A döntésre akár a vírushelyzet is hatással lehet, hiszen valószínűleg kevesebben vállalkoznak hosszabb utakra. A megkérdezettek közül a legtöbben 10 napos matricát vesznek (40 százalék), 30 százalékuk éves megyeit, míg 13 százalékuk éves országos matricát vásárol.

Digitalizálódó vásárlási szokások

Annak ellenére, hogy már az óév végén lehetőség nyílik az autópálya-matricák megvásárlására, mégis sok esetben ez az év elejére tolódik. Sokan továbbra is a benzinkutakat részesítik előnyben, 16 százalék viszont már applikációban vásárolja matricáját, az SMS-es opció bizonyult a legkevésbé népszerűnek, 5 százalék választja ezt a megoldást.

A járványhelyzetre való tekintettel a válaszadók körülbelül kétharmada változtatna szokásain a közeljövőben és megfontolná az elektronikus vásárlást. A különböző megoldások közül az appos vásárlás mellett döntenének a legtöbben (23 százalék), ezt támasztják alá a Simple vásárlások is:

A 2019-es évhez képest 2020-ra 26 százalékkal nőtt a Simple alkalmazáson keresztül vásárolt matricák száma. Fontos, hogy az applikáción keresztül kényelmesen, gyorsan és egyszerűen pótolható a matrica hiánya, ezzel pedig elkerülhető a bírság

- mondta el Benyó Péter, az OTP Mobil ügyvezetője.

