Nem is gondolod, milyen programokkal támad az EFOTT: nem csak csapatni lehet

A koncertek mellett bortúrák, sportprogramok, szűrések és véradás is várja a fesztiválozókat az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóján (EFOTT) vasárnapig Velencén - hangzott el az M1 aktuális csatorna csütörtöki adásában.

Maszlavér Gábor fesztiváligazgató a műsorban elmondta: a rendezvény idei házigazdájaként a 250 éves Semmelweis Egyetem segített a sport- és civil programok szervezésében, így a fesztiválozók több mint harmincöt féle sportágat próbálhatnak ki, köztük a vízilabdát, a wakeboard-ot és a strandröplabdát, emellett szűréseken és véradáson vehetnek részt. A vasárnapi EFOTT SPECIAL X Vasovski Symphonic programról elmondta: olyan egész estés produkcióról van szó, amelyen népszerű slágerek szólalnak meg elektronikus zenei alapokon, kiegészítve szimfonikus kísérettel, aláfestéssel. A produkcióban Kollányi Zsuzsi, Király Viktor, Szakács Gergő, Szivák Zsolt és Nági is részt vesz - fűzte hozzá.

A programkínálatról elmondta: idén is minél színesebb paletta összeállítására törekedtek, ezért a rocktól az elektronikus zenén át a rave bulikig minden megtalálható a rendezvényen.

A fesztiválon idén több mint tíz színpadon kétszáznál is több fellépő szórakoztatja a közönséget, köztük az albán származású brit énekesnő, Rita Ora, az olasz Gianluca Vacchi és a német Brooklyn Bounce, a lemezlovasok csapatát az izraeli Borgore és a német Tujamo is erősíti. A magyarok közül színpadra áll a harmincéves Tankcsapda, a tizenöt éves Road és az ugyanennyi ideje zenélő Halott Pénz, a Kowalsky meg a Vega, a Punnany Massif, a Brains, Majka, valamint a Follow the Flow is.