Nem hinnéd, mit osztogatnak a balatoni játszótereken: te odafigyelsz a védelemre?

A nyári hónapokban egymilló forint értékű naptejet osztottak szét abban a balatoni akcióban, amelynek keretében az UV sugárzás veszélyeire hívták fel a figyelmet. Volt olyan szálloda, ahol ingyen járt naptej a koktélok mellé és egyes hajókon is ingyen osztogatták a fényvédő termékeket Füred Kapitány, a balatoni mesehős segítségével. A nyári időszak után, ősszel is osztanak majd naptejeket, főként balatoni játszótereken - áll az akció szervezőinek közleményében.

A kampány keretében több helyen létrehozták az UV-mentes strandot. Itt ingyenes naptejet is kaptak a gyerekek, amelynek szétosztásában a vízimentők is közreműködtek. Több óvodába, rendezvényre és szállodába is vittek naptejet a szervezők.

Varga László, a Hotel Aura igazgatója szerint a vírusveszély idején egy kicsit megfeledkeztek a turisták a fényvédelem fontosságáról. Nyáron a vendégek gyakorta mondták, hogy otthon felejtették naptejüket, mert leginkább arra koncentráltak, hogy a bőröndbe el ne felejtsék betenni szájmaszkjukat - mesélte. Itt néhány héten át ingyen kaptak naptejeket a vendégek.

A fényvédelem fontosságát hangsúlyozó akcióba bevonták a balatoni mesehőst, Füred Kapitányt is. Ő BAHART (Balatoni Hajózási Zrt. ) hajóin osztogatott a rejtvényeket helyesen megfejtő gyerekeknek naptejet. Az akció keretében közel egymillió forint értékű naptejet osztottak szét.

A kampány keretében további naptejeket osztanak majd szét ősszel is.

Főként a játszótereken és szállodákban. Mint a szervezők közleménye állítja: Ősszel is figyelni kell a fényvédelemre. Nem csak napos időben, hiszen a borult idő sem jelent teljes védelmet. Ha nem túl vastag a felhőzet, az UV bizonyos körülmények között áthatol, vagy a felhő szélekről visszaverődik. Ha nem érezzük naposnak az időt, még akkor is le tudunk égni egy-egy kirándulás alatt. Ezért kell vigyázni és megfelelő faktorszámú fényvédő krémet használni - olvasható a közleményben.

Címlapkép: Getty Images