Nem csak nyáron nagy szám a Balaton: egyre több és több a látnivaló

Egyre több ponton fejlesztik a Balaton menti természeti kincseket bemutató központokat, látogatóhelyeket, kilátókat és bemutatóhelyeket. Nem véletlenül: a legfrissebb adatok szerint évente körülbelül félmillióan látogatják csak ezeket az attrakciókat a magyar tenger mentén és annak környékén. Rengeteg most is az új látnivaló.

A Balaton Fejlesztési Tanács legutóbbi ülésén beszámolt tevékenységéről, aktuális projektjeiről és a befejezett fejlesztéseiről a Balaton-felvidéki Nemzeti Park. Ahogy arra a szakemberek a tanácskozáson rámutattak, Budapest után a Balaton az ország legjelentősebb turisztikai központja. A Magyar Turisztikai Ügynökség adatai szerint a Balaton térségében 2015 óta a külföldi és belföldi turisták száma összességében 14 százalékkal emelkedett, évente 2 millió fő körül mozog - írja a HelloVidék.

Az aktuális fejlesztések közül a Natura 2000 területeket bemutató hálózat kialakítása nagy érdeklődésre tarthat számot. A projekt maga a Berek Világa Látogatóközpont kialakítását jelenti, amely több tekintetben is hiánypótló az ordacsehi térség életében. Többek között azért is, mert jelenleg nem találhatunk a déli part mentén a természeti értékek bemutatására alkalmas ökoturisztikai központot. A szakemberek szerint ugyanis a Dél-balatoni berkek élővilága még napjainkban is szinte érintetlen szépségében lelhető fel.

Címlapkép: Getty Images