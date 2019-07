Nem csak a turistákat károsítják meg a taxisok: így járnak rosszul a magyarok is

A nyári tömegrendezvényekhez kapcsolódóan összevont személyszállítói ellenőrzést végeztek négy régió közlekedési hatósági szakemberei az elmúlt két hétben Budapesten, Sopronban és Zamárdiban. A megerősített létszámmal végrehajtott ellenőrzés során 227 taxit vizsgáltak meg, 9 esetben bevonták a jármű forgalmi engedélyét és rendszámát. A fővárosi repülőtéren május közepe óta zajló fokozott ellenőrzések nyomán további 26 esetben alkalmazták ezt a szankciót, a határozott hatósági fellépés kedvező hatása már a hivatalos partner taxiszolgáltató fuvarszámaiban is megmutatkozik.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közúti ellenőrei június végén, július elején a Volt Fesztivál és a Balaton Sound helyszíneinek közvetlen közelében, valamint Budapest kiemelt közlekedési csomópontjainál (Keleti Pályaudvar, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Népliget) dolgoztak. A megvizsgált 227 taxi közül 16 esetében találtak hiányosságot, jellemzően a szolgáltatás nyújtásához szükséges engedélyek hiányát. A feltárt mulasztások miatt több esetben 200 ezer forinttól 800 ezer forintig tartó bírságot szabtak ki, kilenc jármű forgalmi engedélyét és hatósági jelzéseit a helyszínen bevonták.

A közlekedési hatóság Balatonnál dolgozó egyik munkatársával történt meg, hogy az ellenőrzésre kiszemelt gépkocsi vezetője az ellenőr felszólításának nem tett eleget, autójával elsodorta őt, könnyebb sérülést okozva. A helyszínre kiérkező rendőrök a 26 éves budapesti férfit őrizetbe vették. A minisztérium a leghatározottabban elítéli a sofőr magatartását, munkatársának mielőbbi jobbulást kíván.

A szabályszegő taxisok nemcsak az utasokat csapják be, hanem a Magyarországra érkező turisták megkárosításával az ország hírnevének is ártanak. A közlekedési hatóság szakemberei 2019. május 11-e óta fokozott ellenőrzést végeznek a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren. Az elmúlt közel két hónapban 617 járművet vizsgáltak meg, 40 esetben találtak hiányosságot, 26 jármű forgalmi engedélyét és hatósági jelzéseit vonták be. A reptér üzemeltetőjének hivatalos taxis partnere a tavalyi év azonos időszakához képest mintegy 9 százalékos növekedést tapasztalt a fuvarszámokban. E bővülés részben a fokozott ellenőrzések érdemi visszatartó erejének tudható be. A hatóság a teljes idegenforgalmi főszezonban folytatja a célzott ellenőrzéseket az utasok és a tisztességes, szabálykövető vállalkozások védelme érdekében.