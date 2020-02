Nehéz velük mellényúlni: ezek a legjobb olcsó autók kezdő sofőröknek

Az első autó mindenkinek fontos szerepet tölt be az életében, ezért nem is olyan egyszerű a kiválasztása. A német autóklub most készített egy listát azokról a modellekről, amelyeket nyugodt szívvel ajánlanak a kezdő sofőröknek is.

Nehéz eligazolnia egy kezdő sofőrnek a hatalmas piacon: aki addig nemigen foglalkozott a témával, nehezen tudja kiválasztani, milyen autóval kezdje meg országúti "karrierjét". Ráadásul ezek a vevők általában más kritériumok szerint keresnek maguknak autót, mint a tapasztaltabb sofőrök: első autónak jellemzően olcsó, kicsi és könnyen fenntartható autókat keresnek az emberek az ADAC szakértői szerint - így pedig az új autók ki vannak zárva, marad hát a használtpiac.

Itt azonban az áron kívül sok más dolgot is jól meg kell nézni: fontos a tartósság és a minőség is például, illetve a megbízhatóság mellett a biztonság sem elhanyagolható, hiszen a kezdők hajlamosabbak a hibákra. A német autóklub most összeállított egy listát a legalkalmasabb első autókról az alábbi kritériumok figyelembevételével:

ne legyen túl öreg az autó (2000 után gyártott),

legyen megbízható,

legalább négycsillagos törésteszt és ecoteszt,

több légzsák.

Lássuk, melyek a legjobb első autók a németek szerint!

Citroën C1 / Peugeot 108 / Toyota Aygo

A három jármű műszakilag szinte teljesen megegyezik, csak a külsőségekben különböznek. Az ADAC szerint már az egyliteres, háromhengeres motor is elegendő lehet a mindennapokban, amelynek fenntartása kifejezetten olcsó. Cserébe viszont ezek a modellek nem családi autók, hátul kifejezetten kevés a hely. Jobb modellekkel már 500-700 ezer forintért találkozhatunk Magyarországon, viszont érdemes jól átnézni őket, mert az ADAC szerint az olcsónn fenntartható autók karbantartását általában elhanyagolják a korábbi tulajdonosok.

Honda Jazz

A második generációs Honda Jazz (2008-tól) kiváló első autó: jól pakolható, és a sofőr magasabb pozicióban ül, mint az a kategóriában megszokható - így jobban kilát a kocsiból. Bár még mindig nem egy családi méretű verdáról van szó, de a hátul utazóknak már kicsit nagyobb lábtér jut. Itt azonban kifogásként az alcsany nyomatékú benzinmotorokat hozzák fel a németek, illetve a fékproblémákat. A második generációs Jazz itthon egymillió forint körüli áron indul a kereskedésekben.

Mazda 2

A 2-es Mazdát is érdemes megfontolnia egy kezdő sofőrnek, főképpen a jó kivitelezést emeli ki az ADAC, a felhasznált anyagok ugyan egyszerűek, de tartósak. A csomagtér kb. hozza a kategóriaátlagot, és az utastérben is átlagosnak mondható a helykínálat. Problémaként az ADAC a kormánymű meghibásodásait említi, ezen kívül az autó nagyon megbízhatónak bizonyult az értékeléseken. Egy jobb állapotú, 2007 utáni darabot már egymillió forint környékén el lehet csípni a hazai piacon.

Opel Astra J

A negyedik generációs (J) Astra már a kompakt kategóriát képviseli: bár az ötajtósban nem túl bő a helykínálat hátul és a csomagtartóban, de szerencsére létezik kombi változat is, ami jóval nagyobb. A J-s Astráknál a váltóra és az olajfogyasztásra kell jobban figyelni, valamint a szívómotorok is kényesebbek a karbantartásra az ADAC összegzése szerint, illetve az autó a súlya végett több üzemanyagot fogyaszthat a kategóriaátlagnál. Pozitívumként a kényelmes üléseket és az igényes kivitelezést említik. Azoknak a kezdő sofőröknek ajánlják, akik nem kisautót szeretnének. Itthon 1,2 millióról indulnak a J-astrák, másfél millió fölött pedig már nem is a kínálat aljáról válogathatunk.

Skoda Fabia

A 2007-től gyártott Skoda Fabia is jó választás lehet, helykínálatban sokkal jobban teljesít az eddigieknél. Emellett az ADAC a biztonságot is kiemeli a Fabia kapcsán, illetve azt, hogy bár kisautóról beszélünk, könnyű beszállni. Az egyszerű megoldások miatt pedig kevés a hibalehetőség, bár a motorok alacsony nyomatékára felhívja a figyelmet a német autóklub. Az újabb Fabiákat 800-900 ezer forinttól kínálják eladásra Magyarországon, de 1,2 millió körül már bőven van választék.

Suzuki Swift



Nyilván nem hiányozhat a listáról a "mi autónk" sem, a 2010-től gyártott Swiftet ajánlják a németek, mivel kifejezetten szórakoztató vezetni a menettulajdonságai végett. Az egyszerű működés pedig nagyszerű, legalábbis kevés dolog romolhat el a Swiften. Emellett a 2010 utáni Suzukik a modern kor biztonsági elvárásainak is kiválóan megfelelnek. Negatívumként a szűkös helykínálatot, a nem túl sportos fékeket, illetve a kissé kényelmetlen üléseket hozzák fel. 2010 utáni darabokat már 1,3 millió forintért lehet venni.

Címlapkép: Getty Images