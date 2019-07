Négy napon át bárhol, bármikor gigavihar csaphat az országra: kiadták a figyelmeztetést

Négy napon át tartó elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki az OMSZ zivatar miatt az egész országra. A sárga jelzés péntektől hétfőig van érvényben.

Ez egész országra kiterjedő elsőfokú veszélyjelzést adott ki az OMSZ péntek-hétfő között zivatar miatt. És ha mindez nem lenne elég, pénteken, szombaton és vasárnap hőség miatt is elsőfokú veszélyjelzés lesz érvényben.



Forrás: OMSZ Forrás: OMSZ

Az OMSZ tájékoztatása szerint a zivatarveszélynél az "elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!"



Forrás: OMSZ Forrás: OMSZ

A hőség miatti veszélyjelzés jelen esetben arra figyelmeztet, hogy a "napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű." A ha mindez nem lenne elég, lesznek olyan napok, amikor a hőség miatt másodfokú riasztás lesz érvényben, ez már azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet 27 fok fölött valószínű.



Forrás: OMSZ Forrás: OMSZ

Ha a zivatarok nem lennének elegek, több napon is, az ország különböző pontjain vagy teljesen egészén lecsaphat felhőszakadás is. Erre is figyelmeztet az OMSZ, jelen esetben ez a figyelmeztetés azt jelenti, hogy "intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat."