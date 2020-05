Nagyban folynak a tárgyalások: ezeken a helyeken is könnyíthetik a határátkelést

A határátlépések könnyítéséről egyeztetett a külügyminiszter osztrák, cseh és szlovák kollégájával.

A határokon bevezetett korlátozó intézkedések könnyítéséről egyeztetett videókonferencián Szijjártó Péter osztrák, cseh és szlovák kollégájával - erről a külgazdasági és külügyminiszter élő videóbejelentkezésben számolt be hétfőn a közösségi oldalán. Szijjártó Péter hangsúlyozta: négy olyan országról van szó, amelyek Közép-Európában szorosan egymásra vannak utalva. Mint fogalmazott, rendkívül aktívak a gazdasági kapcsolataink és a határmenti közösségeink kapcsolati hálója is sűrű. A miniszter kiemelte: Magyarország számára az osztrákok a második, a szlovákok pedig a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerek, mindkét esetben mintegy tízmilliárd eurónyi kereskedelmi forgalmat bonyolítottunk velük tavaly.

Így érdekünk, hogy a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok fennmaradjanak, sőt újabb lendületet kapjanak

- fogalmazott. Hozzátette: az is érdekünk, hogy a magyar embereknek a lehető legkevesebb korlátozó intézkedéssel kelljen szembenézniük. Hangsúlyozta: mindig az emberi egészség és az élet megvédése az első számú szempont, a négy ország együttműködésében arra törekednek, hogy ezzel összeegyeztethető módon a lehető legtöbb könnyítést megtegyék.

Ismertette: a felek elvi céldátumként június 15-ét jelölték meg, hogy addigra e négy ország állampolgárai a jelenleginél szabadabban mozoghassanak egymás országai között. A miniszter rámutatott: ez nagyban függ attól, hogy a jelenlegi jó tendenciát mutató számok fennmaradnak-e, ha igen, akkor jó esély van arra, hogy a közeljövőben e négy ország közt könnyebb legyen a közlekedés. Megjegyezte azt is, hogy az elmúlt hetekben nem volt rossz tapasztalatuk a határokon alkalmazott könnyítésekkel. Akkor sem, amikor megnyitották a munkába ingázás lehetőségét a szomszédos országokkal, sem akkor, amikor Ausztria és Magyarország lehetővé tette a kétoldalú személyforgalmat negatív koronavírus-teszt esetén, és akkor sem, amikor megengedték, hogy szlovák állampolgárok 24 órát Magyarországon tölthessenek.

Hozzátette: hétfőn megállapodás született a szerbekkel is a kétoldalú személyforgalom újranyitásáról. Számunkra a legfontosabb szempont, hogy a számok jók maradjanak - szögezte le a miniszter, hozzátéve: fontos szempont az is, hogy kölcsönös intézkedések szülessenek. Mi hívei vagyunk annak, hogy ez az együttműködés bővüljön - fogalmazott a miniszter, megjegyezve, hogy szerdán egyeztet Budapesten a lengyel külügyminiszterrel, és várhatóan a találkozójukon a két ország közti közlekedés könnyebbé tétele is szóba kerül. Csütörtökön pedig a szlovén határra utazik, ahol a szlovén külügyminiszterrel egyeztet határforgalmi könnyítésekről. Szijjártó Péter szerint Magyarország nyitott a további egyeztetésekre és készen áll a határokon bevezetett korlátozó intézkedések folyamatos és fokozatos feloldására. (MTI)

