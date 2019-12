Nagy változás a magyar utakon: a jövő lassan tényleg elkerülhetetlen

Nyolc új elektromos töltőpont létesült az országban. Az új töltők Bordányban, Baján, Békéscsabán, Szarvason és Orosházán találhatók.

Az MVM Csoporthoz tartozó NKM Mobilitás Kft. Bordányban 1 db Ensto 2*22 kW AC típusú töltőt, Baján 1 db Efacec töltőt telepített, 50 kW DC + 43 kW AC csatlakozókkal, amellyel már Pécs és Szeged között is lehet tölteni az autókat, így ezzel együtt Baján már összesen 4 db töltőt üzemeltet a társaság - írja közleményében az NKM. A Mobiliti Békéscsabán 1 db AC töltőt cserélt le DC villámtöltőre, így ide is az Efacec 50+43 kW típus került, valamint itt is összesen már 4 db töltő üzemel. Szarvason 2 db Ensto 2*22 kW AC töltő került az autósok használatába. Orosházán pedig 3 db Ensto 2*22 kW AC töltőt telepített az NKM.

Ezekkel a töltőkkel együtt a Mobiliti összesen 137 töltőt telepített országszerte, amelyek közül 21 db DC töltő, míg 117 AC töltő, összesen 284 töltési ponttal. Az NKM 2020-ban a Jedlik programon belül Kecskeméten, Szegeden, Cegléden és Győrben fog telepíteni további töltőket. Ezeken felül a Mobiliti ügyfeleik januártól már eseti töltéssel, vagyis az applikáció letöltése nélkül is tudnak töltést indítani, megfelelve ezzel az új törvényi szabályozásnak.

Az új töltők telepítésén kívül a Mobiliti két új együttműködési megállapodást is kötött külföldi partnerekkel annak érdekében, hogy a szolgáltatást még jobban kiterjessze és az ügyfelek minden, az e-autózásból fakadó előnyt ki tudjanak használni. A Plugsurfing mellett két roaming szolgáltatóval, a Gireve-el és a DCS-el kötött megállapodást a társaság. A Gireve ügyfelei Európa szerte 34 országban több mint 76 000 töltési ponthoz férnek hozzá, amelynek immáron része a Mobiliti is. A DCS a német autógyártók roaming szolgáltatója, amellyel az összes ilyen típusú autó tulajdonosa is tölthet a Mobiliti oszlopokon a többi, Európában elérhető közel 130 ezer töltési pont mellett.

