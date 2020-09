Nagy mennyiségű csapadékkal érkezik a hidegfront: ezekben a megyékben lesz a legrosszabb a helyzet

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint zivatarveszély miatt Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kivételével az egész országra figyelmeztetéseket adtak ki; Veszprém, Somogy, Baranya és Zala megyében másodfokú figyelmeztetés van érvényben.

A felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyére. Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megyére a nap folyamán várható jelentős mennyiségű csapadék veszélye miatt is figyelmeztetnek.

A délelőtti, déli órákban nyugaton az eső, zápor mellett zivatarok jelenhetnek meg. Délutántól a Dunántúlon egyre nagyobb számban alakulnak ki zivatarok, nyomukban felhőszakadással, viharos (60-90 kilométer/órát elérő) széllel

- írja az OMSZ.

Elsősorban a Dunántúl déli és középső tájain heves zivatarok is várhatók, így lokálisan 90-100 kilométer/órát meghaladó szélrohamok és nagy méretű jég is előfordulhat. Kora este a zivatarrendszer várhatóan átterjed a középső országrészre, Duna-Tisza közére, majd gyengülő intenzitással a keleti országrészre is. Késő este ugyanakkor az érkező hidegfronthoz társulva nyugat felől újabb hullámban várható intenzív eső, zápor, zivatar, illetve a szél is több helyen viharossá fokozódik.

A felhőszakadások mellett éjfélig kiemelten a Dunántúl északnyugati részén területi átlagban is elérheti a csapadékmennyiség a 20-30 millimétert, illetve szombat hajnalig általában a Dunántúl északi felén helyenként 50 milliméter feletti összeg is hullhat. Az előrejelzés szerint pénteken a maximumhőmérséklet az Alföldön és a Dunántúl déli részén még elérheti a 25-29 Celsius-fokot, ettől északra 20-24 fok várható. A hőmérséklet késő este északnyugaton 12, 13, délkeleten, keleten még 20, 21 fok körül alakul.

