Most nagyot koppanhat a nyaralni indulók fele: így nem jutnak messzire

A magyarok többsége a koronavírus-járvány miatt elrendelt határzár feloldását követő időszakban is óvatosan tervezi utazásait: egy friss, 6000 fős felmérés szerint a válaszadók 50 százaléka a nyár végére vagy őszre tolta ki következő utazását, 18 százaléknyian pedig csak jövőre terveznek útra kelni. Idén nyáron a nyaralni indulók 56 százaléka a határokon belül marad.

A már megkötött utasbiztosítások tanúsága szerint a külföldre indulók több mint fele Horvátországba (35,3%) és Ausztriába (15%) indult el pihenni. A célpontok között gyakorlatilag nem is szerepel Európán kívüli ország.

A távolabbi úticélok háttérbe szorulását mutatja az is, hogy a biztosítások mindössze 12 százalékát kötötték repülőgépes utazásra, szemben az előző években tapasztalt 35-40 százalékos aránnyal. Noha ez a 12 százalékos arány a járatok fokozatos helyreállásával vélhetően emelkedni fog a nyár hátralévő részében, a nyár egészében aligha fogja meghaladni az utazások 20 százalékát.

Adatai szerint a jelenleg kötött utasbiztosítások átlagdíja 540 forint, ami érezhetően elmarad az előző évek 600 forint körüli értékétől. Ennek elsődleges oka, hogy az Európán belüli utakra kötött biztosítások átlagdíja alacsonyabb, mint a más kontinensekre vonatkozó szerződések. A legnépszerűbb közeli célpontokra, például Horvátországra pedig már több biztosító is eleve kedvezményes biztosítási csomagokat dolgozott ki az előző években

- mutatott rá Cseh Anett, a Netrisk.hu termékfejlesztési vezetője. A koronavírussal a jelek szerint még hosszabb ideig együtt kell élnünk, erre pedig a biztosítóknak is hatékony választ kell adniuk.

Többek között a Netrisk.hu és a Biztosítás.hu is kezdeményezte az utasbiztosító társaságoknál olyan fedezetek beépítését, mint például a karanténintézkedések miatti többletköltségek megtérítése, vagy annak a kockázatnak a fedezete, ha az utas indulás előtt lesz covid-fertőzött, és emiatt nem tud elutazni. Jelenleg is találunk olyan utasbiztosításokat, amelyek feltételei már tartalmazzák ezeket az elemeket, és további biztosítók szintén dolgoznak az ilyen irányú bővítésen.

Belföldre is célszerű utasbiztosítást kötni

A belföldi utazások előtérbe kerülése miatt megnövekedhet a szerepe a belföldi utasbiztosításoknak is. A friss felmérés azt mutatja, hogy a többség (60%) nem is tud róla, hogy belföldre is köthetők ilyen biztosítások.

A belföldi utasbiztosításban olyan klasszikus utasbiztosítási fedezetek szerepelnek, mint a poggyászbiztosítás, útlemondás (sztornó) biztosítás, vagy éppen gépjárműassistance-szolgáltatás. Emellett olyan egészségügyi problémákkal kapcsolatos térítéseket is nyújt, mint a betegszállítás költsége, a nyaralás megszakítása miatt ki nem használt szállásköltség térítése, vagy éppen az utazás során elszenvedett baleset miatt járó táppénzkiegészítés

- tette hozzá a szakértő.

Címlapkép: Getty Images