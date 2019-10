Modern veszély a turistákat ezeken a helyeken: halálos is lehet a figyelmetlenség

Statisztikák szerint az elmúlt néhány évben világszerte több mint 250 ember vesztette életét közvetlenül a felelőtlen közösségimédia-használat miatt. A modernbalesetek megelőzése érdekében a Generali társadalmi kampányt indít, melynek keretében felhívja a figyelmet öt csodás magyar turisztikai helyszínre, ahol különösen érdemes odafigyelni a testi épségünkre, miközben a lenyűgöző látványban gyönyörködünk.

A tavalyi év nagy slágere volt a Lánchídon táncoló Will Smith, ami egyben a magyar főváros egyik legsikeresebb médiaszereplése is lett. Naponta jönnek velünk szembe a tökéletesre filterezett szelfik a leghíresebb turistacélpontokkal a háttérben. De vajon akkor is ennyire szórakoztatóak lennének ezek a tartalmak, ha életveszélyes sérüléssel végződnének?

Modern balesetek leselkednek ránk a mindennapokban

Egy tavalyi indiai kutatás szerint 2011 óta 259 emberéletet követelt a felelőtlen szelfizés világszerte. Nem véletlen, hogy ők foglalkoztak a problémával, hiszen az ál-dozatok listáját India vezeti, nyomában Oroszországgal, az Egyesült Államokkal és Pakisztánnal. Meglepő módon a vezető halálok nem a közlekedési balesetek köre (19%), hanem a fulladás (27%) volt, a legtöbben vízbe estek, mert nem vették észre a figyelmeztető jelzéseket. Ezek a végzetes kimenetelű esetek tudatossággal és oda-figyeléssel könnyen elkerülhetők lettek volna.

Szelfimentes zónákat!

A fent említett statisztika hívta életre az ötletet, hogy a legnépszerűbb és egyben leg-veszélyesebb turistacélpontok (felhőkarcolók, hegycsúcsok, tengerparti, sziklás vidé-kek) körül "no selfie" zónákat kellene létrehozni, ahol figyelmeztető jelzésekkel és a hatóságok közreműködésével előznék meg a szelfibaleseteket. Magyarország is bő-velkedik csodás, de veszélyeket is rejtő látnivalókban, a Generali összegyűjtött öt hazai helyszínt, melyeket érdemes szelfimentes zónaként kezelni és fokozottan ügyelni a biztonságra.

Halászbástya

Kétségtelenül Budapest egyik legszebb szimbóluma a Halászbástya. A budai vár műemlékének csúcsos süvegű kőtornyai a hét magyar honfoglaló vezért szimboli-zálják. A Halászbástya 1987 óta része Budapest világörökségi helyszíneinek, szépsége révén pedig több ezer látogatóval büszkélkedhet naponta. Bármilyen csábítónak tűnik is a hosszú lépcsősorokon vagy a boltívek alatt fotózkodni, innen bizony nagyot lehet esni, úgyhogy kattintás előtt győződjünk meg arról, nem esik bántódásunk a szelfizés hevében.

Rám-szakadék

A Dunántúli-középhegység legkeletibb része a Visegrádi-hegység, ahol az esővíz és a fagy eróziós hatásának eredményeképpen meredek völgyek alakultak ki. Az itt található szurdokvölgy a rajta átvezető turistaúton kellő óvatossággal végigjárható, ennek köszönhetően pedig hosszú évek óta az osztálykirándulások kedvelt cél-pontja. A Rám-szakadék gyönyörű természeti képződményekkel várja a látogató-kat, de ezek gyakran elvonják a figyelmet a csúszós, veszélyes útvonalról. Első a biztonság, utána jöhet a fotózkodás!

Bokodi-tó

Az utóbbi évek egyik legnépszerűbb instacélpontja a Vértes lábainál fekvő Bokodi-tó. Különlegessége a part mentén épített úszó falu, mely már-már egzotikus ten-gerpartokat idéz. A tópartot szinte teljesen elfoglalják a cölöpökre épített horgász-házak, melyekhez hosszú fapallók vezetnek. A néhány éve még ismeretlen turista-célpontot ma már a világ minden tájáról látogatják, és a hazai influenszerek ked-vencévé is vált. A víz közelségéből adódóan nagyon oda kell figyelni, hogy hova lépünk, honnan próbáljuk a mobilunkkal megörökíteni a látványt.

Turul-emlékmű

A történelmi emlékhelyként számon tartott óriási turul szobor mára Tatabánya jel-képe lett. A Donáth Gyula által készített szobrot az államalapítás ezredik évfordu-lójára készítették, méretei pedig igazán figyelemre méltóak. A turul szárnyainak fesztávja közel 15 méter, tiszta időben pedig nem csak Tatabánya és Oroszlány látható innen, de még Pannonhalma dombjai is. A szobornál tavaly látogatóköz-pont is nyílt, így érdemes veszélyes szelfik készítése helyett ott kikapcsolódni.

Batsányi-kilátó

A Keszthelyi-hegységben található Pap-hegy 448 méteres csúcsán álló kilátó a Balaton legmagasabbja, melyet a csodálatos balatongyöröki Szépkilátótól indulva érhetünk el. Maga az út egy kis kirándulásnak is megfelel, nemcsak hossza, de sokkal inkább meredeksége miatt. A kilátóba érve kárpótol minket a csodás pano-ráma, viszont érdemes odafigyelni, mert itt még a szél is becsaphat minket: az erős lökéseket bizony fokozottabban érezhetjük ebben a magasságban. Vigyáz-zunk értékeinkre, és még inkább magunkra!

Ismerjük fel, kerüljük el

Számos olyan modern baleseti helyzet van azonban, amit napjainkban még nem is érzékelünk veszélyforrásként. Gondoljunk csak az elektromos rollerekre, melyek Nyu-gat-Európában már emberéletet is követeltek vagy az utóbbi évek legnépszerűbb vi-deós tartalmaira, az internetes kihívásokra, melyek jobb esetben jótékony cél érdeké-ben, rosszabb esetben teljesen öncélúan hívják fel a követőket vicces vagy éppen ve-szélyes vállalkozások teljesítésére.