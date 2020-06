Mintha természetes lenne: teljes nyugalommal bringázott egy férfi az M5-ösön

Elsőre nem is tudjuk eldönteni melyik a veszélyesebb: az autópályán bringázni, vagy Budapesten a forgalommal szembe tekerni. Most mindkettőt megörökítették.

Az elmúlt napokban komoly termést kapott szabálytalan kerékpárosokból a Budapesti Autósok Közössége, akik a YouTube-on rendre be is mutatják a magyar utak tahóit, vagy az életveszélyes, abszurd helyzeteit. Most két bringásról is készült felvétel, nem is tudjuk eldönteni, melyik a meghökkentőbb. Az egyik olvasójuk azt rögzítette, hogy valaki teljes nyugalommal teker az M5-ös autópályán. Mindamellett, hogy ez a leghatározottabban tilos, még életveszélyes is - bár ez az urat látszólag nem izgatta.

Egy másik olvasójuk pedig azt örökítette meg, hogy a Déli pályaudvarnál egy kerékpáros a forgalommal szembe hajt, ráadásul a két szembemenő sáv között. Ez a manőver sem veszélytelenebb az előzőnél, nem kell magyarázni, hogy miért. Szerencsére egyik esetből sem lett baj, legalábbis nem tudunk róla.

Címlapkép: Getty Images