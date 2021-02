Megszólalt Orbán Viktor a korlátozások szigorításáról: meg vagyunk gyötörve rendesen

Bár meg vagyunk gyötörve rendesen, de a jó hatás szép lassan maga alá gyűri a rossz hatást - fejtette ki a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint egyelőre nincs ok további szigorítások, bevezetésére; a jelenlegi korlátozások elegendőek.

"Mi hullámokban számolunk, a mai a második hullám 94. napja, meg is vagyunk gyötörve rendesen" - kezdte a szokásos pénteki rádióinterjúját Orbán Viktor. A miniszterelnök ismertette a friss járványhelyzetet is; ma reggelre 1860 új fertőzést regisztráltak, és elhunyt 99 ember.

Orbán Viktor ugyanakkor kiemelte, hogy az adatokban ismét negatív trend látszik. Az okokra vonatkozó konkrétumokat ugyanakkor nem tudják, de a legvalószínűbb, hogy a mutáns, brit vírusvariáns okozza a számok növekedését Magyarországon. Orbán azt is leszögezte, hogy

Úgy látom, hogy nem szükséges további szigorításokat tenni, sőt ezt kifejezetten ellenezném.

Mint fogalmazott, már van annyi vakcinánk, hogy a jó hatás szép lassan maga alá tudja gyűrni a rossz hatást. Szerinte jó hír, hogy ma már 700 ezer védett ember van Magyarországon, akik vagy átestek a fertőzésen, vagy megkapták az első oltást.

Orbán Viktor felhívta arra is a figyelmet, "hogyha a kínai vakcinával is el tudunk kezdeni oltani, akkor húsvétig mindenkit be tudunk oltani, aki regisztrált, ez közel 2,5 millió ember." A kormányfő hozzátette:

"Június elejéig pedig 6,8 millió embert tudunk beoltani."

Azt viszont Orbán is hozzátette, hogy a kínai vakcinából minden szállítmányt külön meg kell vizsgálni, ezek a vizsgálatok zajlanak most, jó esélyünk van, hogy tudjuk vele oltani - mondta Orbán. A miniszterelnök kiemelte, hogy ő jobban bízik a magyar szakemberek vizsgálatában, mint a "brüsszeli" vizsgálatokban.

A korményfő beszélt arról is, hogy a mai napon véglegesíthetik az újranyitással kapcsolatos online konzultáció kérdéseit, mely a jövő héten már indul is. "Nem lesz sok kérdés, 5-6 kérdést tervezünk" - fogalmazott Orbán. Mint mondta, lesz arra vonatkozó kérdés, hogy az oltásigazolás jelentsen-e nagyobb szabadságot, ezért készítették elő a védettségi igazolások bevezetését.

Orbán a magyar gazdaság újraindításáról

Az a cél, hogy legyen elég védett ember, és akkor a szolgáltatások területén részlegesen meg lehet nyitni számukra az éttermeket, szállodákat, művelődési házakat. Orbán szerint ehhez 2-3 millió védett ember kell, akkor lehetne arról beszélni például, hogy számukra megnyissák az éttermek teraszait.

A 10 millió forintos ingyenhitelt a kormány nem a nagy vállalatoknak szánja, még csak nem is a közepeseknek. Ez kifejezetten a mikro- és kisvállalatoknak hirdettük meg

- mondja a miniszterelnök, aki azt is hozzátette, hogy a konstrukciót még csak most véglegesítik. Mint mondta, meglátása szerint a 100 milliárdos korlátot hamar ki fogják meríteni. "Arról fogom győzködni a pénzügyminisztert, hogy legyen felülről nyitott a kassza" - fogalmazott a kormányfő.

Arra kell számítani, hogy pillanatokon belül munkaerőhiány lesz Magyarországon, különösen az építőiparban

- tette hozzá a miniszterelnök, aki szerint talán sosem látott lakásépítési bumm jöhet.

