Megszállták Budapestet a turisták: ezért utazik ide mindenki decemberben

December második felére megtöltötték a külföldi turisták a fővárost és a a beutazó vendégforgalom lendülete januárig már nem fog enyhülni. Budapest évek óta népszerű a téli városlátogatások úticéljai között, idén pedig a nemzetközi elismeréseknek köszönhetően minden korábbinál keresettebbé vált.

A magyar fővárosban néhány napos turnusonként olyannyira folyamatosan cserélődnek a főként Európából érkező, jellemzően az átlagnál többet költő, szabadidős célú turistacsoportok, hogy már nem kapható szabad szálláshely karácsony idejére - írj a Magyar Nemzet.

December második felében már meghatározó arányban vannak jelen a külföldi vendégek a fővárosi turizmusban, amit a kereskedelemben is érzékelni lehet a mindennapi költekezések során, főként a belvárosi kerületekben lévő boltokban, bevásárlóközpontokban és különösen az adventi vásárokban, amelyek évek óta nagy vonzerővel bírnak a szezonális nemzetközi utazási kínálatban - mondta el az ezüstvasárnapi hétvégét követően Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

A múlt héthez viszonyítva is nőtt a különféle üzletekben, iparcikkeket kínáló árusítóhelyeken a költekező turisták száma, miáltal nőtt az általuk itt hagyott forint mennyisége is. Ezt az összeget pontosan nem lehet meghatározni, de érzékelhető, hogy nem a spórolás jegyében töltik nálunk az idejüket a turisták.

A pihenésre érkező utasok mellett a környező országokból rendszeresen idelátogató bevásárlóturisták is nagyobb arányban vannak jelen a boltokban karácsony előtt.

Megteltek a szálláshelyek Budapesten, ami így marad karácsony után, sőt január első felében is. Leginkább külföldiek a vendégek, de ahogy egész évben, decemberben is több magyar turistát fogadunk, mint a korábbi években

- mondta Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. A téli szezonban érkező külföldiek tipikus szabadidős turisták, akiket a főváros gazdag élménykínálata csábít és a biztonságos turizmus garanciája. "Ahogy az a nyaraláskor is általában jellemző, az adventi időszak vendégei is az átlagosnál több pénzt költenek el Budapesten, de nem csak a szállodákban, hiszen egész nap járják a programokat, múzeumokat, fürdőket és gyakran betérnek vendéglőkbe, kávézókba is. A karácsonyi vásárokban egy gombostűt sem lehetett leejteni az elmúlt hétvégén" - fogalmazott az elnök.

A két ünnep között megint vegyessé válik a látogatók összetétele, azonban a tévhittel ellentétben az úgynevezett bulituristák aránya még szilveszterkor sem éri el az összes külföldi vendég ötödét.

Címlapkép: Getty Images