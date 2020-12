Meglépte a MÁV: sok utas örülhet ennek jövőre

A MÁV az utaskomfort színvonalának növelése érdekében - elsősorban a nagyvárosok és Budapest agglomerációjában lévő - utasbeálló nélküli megállóhelyekre, illetve a rossz műszaki állapotú utasbeállók helyére korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő, modern megjelenésű, várakozásra alkalmas építmény fejlesztéséről döntött. Az új utasbeállókat világítással, jó minőségű padokkal, utastájékoztatással és biztonsági kamerarendszerrel látják majd el. A korszerű utasbeálló kifejlesztésével, kialakításával és felszereltségével a vasúttársaság célja, hogy vonzóbbá tegye az elővárosi közlekedést az utasok számára. A Budapest-Veresegyház-Vác vonal Erdőkertes megállóhelyén már megkezdték az első beálló telepítését.

A beruházáshoz szükséges tervezési folyamat 2019 közepén kezdődött el, az utasok igényeinek megfelelő, modern dizájn kiválasztásával. A modulrendszerben kialakított, új típusú utasbeállók - igazodva a vasút változatos megállóhelyi környezetéhez - szélsőperonra és két vágány közötti, úgynevezett középperonra is telepíthetők. Az öt méter hosszú alapmodul közel három méter magas és 2,6 méter mély, ebből több mint másfél méter mélységben széltől védett. Az új utasbeállók modern formavilágát anyaghasználatuk is kihangsúlyozza - írja közleményében a társaság.

A stabilitást sugárzó acélszerkezet robusztus megjelenését oldja a nagyméretű üvegfelületek használata. A várakozóhelyeken utcabútorokat - padot, utastájékoztató vitrint - is elhelyeznek, amelyek a biztonsági üvegezett felületekkel és a biztonsági kamerákkal együtt teljesítik a vandálbiztosság általános követelményeit. Az utazóközönség kényelmét fogják szolgálni az egyes utasbeállókba telepített jegykiadó automaták is.



Erdőkertes megállóhelyen a napokban átadták a munkaterületet az első új típusú utasbeálló telepítéséhez. A munkálatok nem zavarják az utasforgalmat. A beruházásnak köszönhetően automata fogja biztosítani a gyors és kényelmes jegyvásárlást. A kivitelezés befejezése 2021 első negyedévében várható.



Erdőkertes mellett, előreláthatóan 2021 első negyedévében, Felsőpakony, Tóvároskert, Vecsés-Kertekalja és Alsógalla, a második negyedévben Gyál, Vicziántelep, Bicske alsó, Felsőgöd, Sülysáp és Törökbálint kaphat új típusú utasbeállót. Mezőkövesd felsőn, Szentmártonkátán, Szőlősnyaralón és Vác-Alsóvároson a jövő év őszén várható az átadás, 2021 év végére pedig Rákospalota-Kertváros, Tápiószecső és Dunakeszi új utasbeállója is elkészülhet.

(Címlapkép: MÁV)