Mától nem csak a BKV-nál, Volánnál elérhető a mobiljegy: itt is utazhatsz vele

A közösségi közlekedés széles szegmensében, a BKK, VOLÁNBUSZ, és egyes városok helyi közösségi közlekedési rendszerében sikeresen vezette be a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. a mobiltelefonos applikációval elérhető Közlekedési Mobiljegy szolgáltatását, amely július 1-től a GYSEV Zrt. szolgáltatási területén is elérhetővé vált.

Budapest és több vidéki város közösségi közlekedésében, valamint a VOLNÁBUSZ-nál is sikeresen bevezetett Közlekedési Mobiljegy megoldását fokozatosan bővíti a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. A mai naptól elérhetővé vált a Közlekedési Mobiljegy a GYSEV Zrt. szolgáltatási területén is, a Csorna és Hegyeshalom között közlekedő vonatokon és vonatpótló autóbuszokon. A teljesárú, 33, 50 és 90%-os kedvezményes menetjegy díjtermékek megvásárolhatók az Nemzeti Mobilfizetési Zrt. és viszonteladói (Simple by OTP, VOXPAY) alkalmazásaiban is.

Az utasnak le kell töltenie mobiltelefonjára a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. Közlekedési Mobiljegy, vagy valamelyik viszonteladó applikációját, ki kell választani a kívánt GYSEV díjterméket, be kell állítani az utazás tervezett kezdési időpontját.

Vonatoknál a jegyvizsgálónál található kódkártya segítségével történik a jegyek érvényesítése.

Autóbuszra felszálláskor (amennyiben van kiragasztott kód) mobiltelefon készülékével be kell olvasnia a kihelyezett kódot és fel kell mutatni az érvényes menetjegyét az autóbuszvezetőnek.

A GYSEV Zrt. folyamatosan javítja szolgáltatásai színvonalát, igyekszünk a legmodernebb technikai eszközökkel komfortosabbá tenni az utazást. Ebbe a körbe tartozik a Közlekedési Mobiljegy szolgáltatás bevezetése, amely leegyszerűsíti a jegyvásárlás és ellenőrzés folyamatát

- nyilatkozta Kövesdi Szilárd István a GYSEV Zrt. vezérigazgatója. "Reményeink szerint a Közlekedési Mobiljegy szolgáltatást az ország egészében be tudjuk vezetni, ezzel olyan átjárható megoldást kínálunk a felhasználóknak, amivel egy applikácó segítségével szinte az összes közösségi közlekedési eszközt használni lehet, így hagyományos jegyvásárlás nélkül lehet az egész országot beutazni.

A Közlekedési Mobiljegy mellett a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. olyan innovatív készpénzkímélő megoldásokat fejleszt, amivel csökkenthető a virológiai kitettség, amelyek átjárható értéklánc alapú szolgáltatásokat biztosítanak a lakossági felhasználók számára

- nyilatkozta Veres Mihály a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vezérigazgatója. A mobiljegy megvásárlásához, használatához és érvényességének igazolásához a felhasználó telefonján aktív adatkapcsolat szükséges. A pontos utazási feltételeket a vasúttársaság személyszállítási üzletszabályzata tartalmazza.

