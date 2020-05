Mától így is érvényes marad a jogosítvány: te mikor nézted meg utóljára a dátumokat?

Az elvileg kötelező egészségügyi vizsga nélkül is ki lehet adni a jogosítványokat mától a veszélyhelyzet végét követő tizenötödik napig. A Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent kormányrendelet a jogosítványok kiadásánál is lazítást vezet be. A vezetői engedély megszerzéséhez kötelező elsősegélynyújtási vizsgát a járványhelyzet miatt nem lehet megszerezni, ezért péntektől új szabályozás érvényes.

Az új szabályok szerint a jogosítványt ki lehet adni akkor is, ha nincs meg az egészségügyi ismeretek megszerzését bizonyító igazolás - írja az Infostart.

A járművezetésre jogosító okmányt - a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. §-ától eltérően - az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzéséről vagy annak megszerzése alóli mentességről szóló igazolás nélkül ki kell adni

- áll a jogszabályban. Az új szabály a veszélyhelyzet megszűnését követő tizenötödik napon veszti majd hatályát.

Címlapkép: Getty Images