Máris indulnának: Dubaj, Zanzibár, Kuba után érdeklődik rengeteg utazni vágyó

A Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) arra számít, hogy a második negyedévben emelkedni fog az utazási kedv, a nyári időszakra pedig már jelentős számú foglalás érkezett - írja az Infostart.

Az utazási irodák bizakodóak

- mondta el az Inforádiónak Molnár Judit, a MUISZ elnöke, aki beszélt arról is, hogy bár az éveleje továbbra sem kecsegető, azért a nyári foglalások már sorra érkeznek: leginkább Dubaj, a Maldív-szigetek, Zanzibár, a Dominikai Köztársaság, Kuba, Mexikó keresett.

Az elnök beszélt arról is, hogy az irodák óvatosan terveznek, és az előző évekhez képest korlátozottabb kapacitást kötöttek le, így érdemes lehet az utazni vágyóknak előfoglalásban is gondolkodniuk. Ahogy olyan utasbiztosítás kötésében is, ami fizet útlemondáskor is.

