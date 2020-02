Már most nagy pusztítást végzett a Ciara: ez még csak a kezdet?

Fákat döntött ki, épületeteket rongált meg a viharos szél hétfőn országszerte, a katasztrófavédelem beavatkozására 475 alkalommal volt szükség. Legtöbbször Somogy megyében riasztották az egységeket, Fejér megyében egy felborult járműben a sofőr könnyebben megsérült.

A katasztrófavédelem kedden a honlapján azt írta: jellemzően kidőlt fák és veszélyt jelentő faágak adtak munkát a tűzoltóknak, de számos lakóépületet és közintézményt is megrongált a Magyarországot is elérő Ciara viharciklon. Tizenöt megye hatvanhárom településén, összesen körülbelül 17 ezer fogyasztónál volt áramkiesés, de a szolgáltató egy-két óra alatt mindenhol megszüntette a problémát - tették hozzá.

Somogy megyében csaknem 150 alkalommal kérték a katasztrófavédelem segítségét: épületek és járművek sérültek meg, valamint elektromos vezetékre dőlt fákat kellett eltávolítani.

Veszprém megyében 62 riasztás volt; a heves széllökések a megyeszékhelyen az egyetem egyik épületének tetején csaknem százötven négyzetméteren megbontották a szigetelést, valamint a villanyoszlopokat sem kímélték. Több ponton fennakadások voltak a közúti közlekedésben és egy helyen a vasúti forgalmat is akadályozta egy kidőlt fa.

Az erős szél Pest megyében is kidőlt fákat, leszakadt ágakat, megrongált tetőszerkezetet hagyott maga után. A vihar az áramszolgáltatásban és néhány esetben a vasúti közlekedésben is gondot okozott. Estére az áramszolgáltatás minden településen helyreállt és éjszakára már a vasúti közlekedésben sem volt fennakadás.

Békés megyében szintén útra, autóra dőlt fák, vezetékre szakadt ágak és megrongálódott lemeztetők miatt riasztották a szakembereket.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a vihar főképp a térség középső és a déli területét érintette. Tiszaföldváron háztetőre borult egy tizenöt méteres fenyő, Kunszentmártonban egy harminc négyzetméteres garázs tetejét bontotta meg a szél, egy nyitott szín téglafala pedig egy szomszédos ingatlan melléképületére omlott.

Fejér megyében is tetőket rongált meg, fákat csavart ki az orkánerejű szél. Tácon a szomszédos melléképületre borult rá egy kukoricatároló fagóré, az M7-es autópálya velencei szakaszán egy üzemanyagtöltő állomás reklámtáblájának lemezburkolatát szakította fel a vihar, Szabadegyházánál egy teherautó rakomány nélküli pótkocsiját borította rá a szél a szalagkorlátra. A seregélyesi elkerülőn az árokba sodródott és oldalára borult egy teherautó, a balesetben a sofőr könnyebben megsérült.

Győr-Moson-Sopron megyében ugyancsak kidőlt fák okoztak forgalmi akadályt, lehasadó ágak veszélyeztettek vezetékeket, de épületkárokról, és kidőlt villanyoszlopról is érkezett bejelentés.

Bács-Kiskun megyében szintén kidőlt fák, leszakadt elektromos kábel, megdőlt villanyoszlop, megbontott tetőszerkezet miatt vonultak ki a tűzoltók.

Komárom-Esztergom megyében az esetek többségében útra dőlt fa okozott forgalmi akadályt.

A Vas megyei tűzoltókat szintén épületkárok, kidőlt fák, leszakadt villanyvezeték miatt riasztották.

Heves megyében Turán, a 24-es úton Mátraháza és Parádsasvár között, a Galyatető felé vezető úton, valamint Bükkszék külterületén nagy fák dőltek az úttestre.

Hajdú-Bihar megyét - a Dunántúlhoz képest - enyhe vihar érte el hétfőn. Hajdúböszörményben egy épület tetején lévő antenna kettétört, Debrecen-Nagymacson egy tizenöt méteres fa kettéhasadt, Hajdúszoboszlón egyik épület lemeztetőjének egy darabja felszakadt - áll a közleményben.

A Ciara egy időre elvonult, de a viharos szél marad, továbbra is riasztás van érvényben: kedden délután az északnyugati szél a délnyugati tájak kivételével sokfelé lesz viharos szél. A legerősebb lökések általában 65-95 km/h között várhatók, de az északi hegyek magasabban fekvő vidékein akár a 100 km/h-t is meghaladhatják. A délutáni, késő délután óráktól veszíteni kezd erejéből a szél, de az északi megyékben még éjszaka is erős maradhat (45-60 km/h-s lökésekkel). Szerdán is főleg az ország északi felén fordulhatnak elő viharos széllökések, amelyek elsősorban a Kisalföldön, illetve a Dunántúl északkeleti negyedén a 70 km/h-t is átléphetik - írja a met.hu.

