Májusban is csak pislákolt a magyar autópiac: döbbenetes a visszaesés

A Pénzcentrum megszerezte a Datahouse gyorsjelentését, amelyből kiderült, hogy májusban is csak pislákolt a magyar autópiac, majdnem 55 százalékkal kevesebb kocsi állt forgalomba az ötödik hónapban, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor még nem látni, hogy a korlátozások feloldása miképpen hatott az üzletágra.

Májusban is csak vergődött a magyar autópiac - derült ki a Datahouse, egyelőre csak a partnereinek kiküldött gyorsjelentéséből, amelyet a Pénzcentrum szerzett meg. A statisztikák szerint a májusi forgalomba helyzések nem sokkal haladták meg az áprilisi adatokat, egészen pontosan 302 gépkocsival többet helyeztek forgalomba a múlt hónapban az előző havinál. Ahogyan a lenti csárton is látható, a járvány brutális mélyütést vitt be a hazai forgalomba helyezéseknek, tavaly májushoz képest a személygépkocsiknál 54,5 százalékos a visszaesés.

A visszaesés már az éves adatokban is elég szembeötlő: idén az első öt hónapban 45 315 gépjárművet helyeztek forgalomba Magyarországon, ezzel szemben 2019. hasonló időszakában ez 60 973 darab volt, ami majdnem 26 százalékos csökkenést jelent. 2018-hoz képest is 20 százalékos a visszaesés ebben a tekintetben.

Érdemes a helyén kezelni a statisztikákat

A múlt havi bezuhanás kapcsán a Pénzcentrum megkereste Gablini Gábort, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnökét, aki akkor kérdésünkre egy kicsit tisztába tette, hogy miképpen kell értelmezni a Datahouse adatait, mert azok nem feltétlen a valós piaci helyzetet tükrözik:

Azt mindenképpen le kell szögezni, hogy amit ott látunk, az a forgalomba helyezési adat, nem az értékesítési. Ez arról szól, hogy az adott hónapban milyen járműveket helyeztek forgalomba, regisztráltak. Pontosan ezért az összesítés egy átlagképet mutat, mert lehet, hogy ezeket az autókat több hónappal, héttel ezelőtt rendelték. Inkább arra lehet belőle következtetni, hogy a korábban megrendelt autók beregisztrálása és átadása milyen volumenben történt meg.

- mondta az elnök, aki szerint ugyanakkor a szövetség is nehézségeket tapasztalt a járvány miatt. A tényleges értékesítési statisztikákat a GÉMOSZ folyamatosan kapja a kereskedőktől, és az áprilisi adatokban pontosan visszaköszönt, hogy március végétől igen korlátozottan mehettek be az autószalonokba a vevők.

Egy hónap múlva okosabbak leszünk

Májusban már tovább enyhítettek a járvány miatti korlátozásokon, aki autót akart venni, az előtt már tényleg szinte minden akadály elhárult. Ugyanakkor a vásárlásokra a Datahouse nem tér ki, csak a forgalomba helyezett járművekre, a májusi megrendelések egy része pedig vélhetően júniusban - vagy később - kerül majd átadásra.

Úgyhogy teljesen csak a későbbi Datahouse-összegzésekből tudhatjuk meg, hogy mennyire élénkítette fel a piacot a korlátozások feloldása. Emellé indult még el az új villanyautó-támogatás is, amely szintén lökést adhat az autóvásárlóknak.

