Magyar autósok százezrei rekedtek a dugóban itt: órákig várakoznak

Az idén a legtöbb, 330 ezernél is több utazó használta a hétvégén a Csongrád megyei határátkelőhelyeket, az utazók összesen 102 ezer járművel lépték át az országhatárt - tájékoztatott a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője.

Szabó Szilvia közölte, a várakozási idő Röszkén belépő irányban elérte a három órát, de kilépő oldalon is voltak olyan időszakok, amikor két órát kellett az utasoknak várakozniuk. A hétvégén a röszkei autópálya-határátkelőt használók száma meghaladta a 120 ezret, míg a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyet csaknem 150 ezren vették igénybe. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a szerb és a román társszervekkel együttműködve az átkelőhelyeket teljes kapacitáson működtette - tudatta a százados.

A megnövekedett forgalom oka, hogy a Nyugat-Európában dolgozó vendégmunkások szabadságra, a turisták pedig nyaralni indulnak. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a következő hétvégéken ki- és belépő irányban is megnövekedett forgalom várható, azonban már a belépő forgalom lesz erősebb. Egy átlagos nyári napon 15-20 ezer utas veszi igénybe a röszkei autópálya-határátkelőhelyet, a nyári szabadságok időszakában ez a szám akár 60 ezerre is nőhet. Ezt az utóbbi években Csanádpalota is megközelítette.

Szükség esetén a gyorsabb átlépés érdekében Szerbia felé célszerű Tompa, Tiszasziget vagy Ásotthalom felé kerülni. Utóbbi két átkelő naponta 7 és 19 óra között vehető igénybe. Tiszaszigeten és Ásotthalmon csak szerb és uniós állampolgárok léphetnek át. Akik Romániába szeretnének utazni, választhatják a 24 órás nyitvatartással működő kiszombori, nagylaki vagy battonyai közúti határátkelőt.