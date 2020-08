Lépnie kellett a MÁV-nak: így veszik rá az utasokat, hogy hordják a maszkot

Voltak olyan esetek az utóbbi időben, amikor egyes utasok nem hordtak maszkot, ilyenkor a jegyellenőr figyelmeztet a szabályokra - jelezte a MÁV-csoport szóvivője.

Az elmúlt időszakban lazult a fegyelem, akadtak olyan utasok, akik nem viseltek maszkot vagy arcot eltakaró sálat, kendőt - mondta az InfoRádiónak Biber Anett, a MÁV-csoport szóvivője.

Arról számolnak be a jegyvizsgálóink, hogy amint telik az idő, egyre kevésbé hordják az utasok a maszkot. A tendencia már a nyár elején elindult, amikor jött a jó idő, a sok napsütés. Ilyenkor a jegyvizsgálók megkérik az utasokat, hogy legyenek szívesek maszkot viselni vagy valamivel takarják el a szájukat, orrukat, egy sállal, például. Az a tapasztalatunk, hogy az utasok szinte minden esetben együttműködők, van náluk maszk, és fel is veszik

- mondta el Biber Anett és kiemelte, hogy a maszkviselés továbbra is kötelező, a jegyellenőr hatósági segítséget kérhet ennek betartatásához. "A jegyvizsgáló nem bírságolhat, csak kérheti az utast, aki ha nem együttműködő - de erre csak egy-két esetben volt példa -, a vonat nem közlekedik tovább, a jegyvizsgáló pedig hatósági segítséget kér. Az operatív törzs rendelkezése értelmében a maszkhasználat továbbra is kötelező a vonaton, csak azzal lehet felszállni, a vonatok ajtaján erre figyelmeztetünk is, és hangos utastájékoztató is van az állomásokon, a vonaton is" - mondta.

