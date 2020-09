Lépett a szakszervezet: 500 ezer forintot ajánlott fel a késelős utas kézrekerítőjének

Szokatlan módszerrel, nyomravezetői díj felajánlásával segítené a rendőrség munkáját a Vasutasok Szakszervezete. A VSZ 500 ezer forintot ad annak, akinek a segítségével megtalálják azt a késes támadót, aki több szúrással megsebesített egy jegyvizsgáló nőt augusztus 8-án, a lajosmizsei vonalon.

Félmillió forint a kézrekerítőnek! Ilyen szakszervezeti felhívást sem látni túl gyakran, ám a VSZ ezúttal kénytelen ezzel az eszközzel is segíteni a rendőrségi nyomozást, amelynek során egy különösen veszélyes utast próbálnak elfogni. A keresett személy ugyanis késsel támadt a jegyvizsgálóra, aki nem tett mást, csak a munkáját végezte: ellenőrizte volna a jegyet. A bliccelő utas ezen felháborodva egy tapétavágó késsel támadt neki, több sebet ejtett rajta. Az eset következtében a jegyvizsgáló kórházba került, s a mai napig kezelésre szorul. Az elkövető viszont meglépett, azóta sem került elő.

Egyszerűen tarthatatlan, ami időnként a vonatokon folyik, s ez a késeléses eset is mutatja, egyre brutálisabb támadások érik a vasutasokat - nyilatkozta Meleg János, a VSZ elnöke. A szakszervezet nem először kongatja a vészharangot jelezvén: veszélyben vannak a jegyvizsgálók, s az eddigi óvintézkedések nem nyújtanak teljes védelmet számukra. Véget kell vetni ennek az egyre gyakoribb brutalitásnak addig, amíg tragédia nem történik - szögezte le határozottan az elnök, aki ezzel is indokolta, hogy a szakszervezet "fejpénzt" tűzött ki az elkövetőre. Az ilyen esetek nem maradhatnak büntetlenül, különben soha nem lesznek biztonságban a vasutasok - érvel Meleg.

Amint arról a Vasutasok Szakszervezete többször is beszámolt, egyre gyakoribb a jegyvizsgálók bántalmazása, ami legtöbbször verbális inzultus, ám újabban már a tettlegesség sem ritka. Nem elég, hogy az utasok egy része fittyet hány a járvány miatti kötelező maszkviselésre - s ezzel veszélyezteti nemcsak az utasok, hanem a jegyvizsgáló egészségét is -, még az ilyen brutális esetektől is tartaniuk kell a munkájukat végző vasutasoknak. A szakszervezet a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 27§ alapján tette a félmillió forintos felajánlást, s az elnök reméli, minél előbb kézre kerül az elkövető, akiről egyébként fantomkép is készült.

