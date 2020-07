Leesel a székről: ennyibe kerül egyetlen nap és éjjel a Balatonnál

Senki sem szeret szembesülni azzal, mennyi pénzt költ el a nyaralás alatt, mi azonban most kiszámoltuk egy nap balatoni pihenés árát. Majdnem leestünk a székről, amikor összeadtuk az útiköltséget, a strandbelépőt, az étkezés és a szállás költségeit. Egy négytagú család két nap alatt alsó hangon elkölt egy havi minimálbért.

A járványhelyzet okán idén később kezdődött a vakációszezon, sok család még csak most tervezgeti, merre utazzon, mit nézzen meg. Egy friss kutatásból kiderül, miképp nyaralnak idén a magyarok: a válaszadók többnyire családjukkal, vagy párjukkal kettesben vakációznak, illetve a megkérdezettek többsége a pandémiás helyzetben alaposan meggondolják, hogy külföldre útra keljenek-e, azonban belföldön szívesen kapcsolódnak ki és fedezik fel hazánkat.

Belföldi utazások kapcsán az előző évhez képest a legnagyobb különbséget az egynapos utazások arányának növekedése jelentette, 16 százalék helyett idén a válaszadók 43 százaléka részesíti előnyben a rövid, belföldi kikapcsolódásokat. És ha egynapos nyaralás, akkor adja magát a Balaton, hiszen nem csak a főváros felől, de több irányból is viszonylag könnyen megközelíthető. Viszonylag. A Pénzcentrumon minden nyári szezonban foglalkozunk a magyar tenger környéki árakkal, idén összehasonlítottuk az Adriával: kiderült, túl nagy különbség nincs a két térség között, már ami az étkezést és a szállást költségét illeti. Sőt, itthon a szállások árai elkezdtek kúszni szépen lassan felfelé.

De nézzük, mennyibe is kerül, ha csak egyetlen napra utazunk el a Balatonhoz:

Utazás

Először is le kell jutnunk valahogy a partra: nézzük, mennyi az útiköltség, ha autóval megyünk. A NAV Gépjárművek fogyasztási normáiról szóló tájékoztatása szerint átlagosan 8 literes fogyasztással lehet számolni egy személygépjármű esetében, így mi is ezt tesszük most:

Balaton felé, ha például a déli part legtávolabbi csücskét, Balatonmáriafürdőt vesszük célba Budapestről, 169 kilométert kell megtennünk, oda-vissza 338-at, ez alatt nagyjából 26,5 litert fogyaszt az átlagos autó, tehát 10 ezer forintból megvan az útiköltség. Ellenben ha Balatonvilágos az úti cél, az csak 95 kilométer, oda-vissza 190 kilométer, tehát egy átlagos gépjármű fogyasztása 15,2 liter benzin, ami mai áron közel 6 ezer forint. Az egyszerűség kedvéért számoljunk 8 ezres átlagárat benzinköltségre.

Ha vonattal indul útnak egy 4 fős család Budapestről Siófokra, akkor kedvezmények figyelembevételével nagyjából 6500 forintjukba kerül a vonatjegy, oda-vissza tehát 13 ezer forint. Ha azonban nem fővárosiak, vagy főváros környékiek, mint az ország lakosságának jelentős hányada, akkor is el lehet jutni a magyar tenger partjára: Pécsről Balatonszentgyörgyig átszállás nélkül 3 és fél óra a menetidő, 16 800 forint a családi jegy oda-vissza, Győr és Balatonszentgyörgy között 2 óra 50 perc az ót és 14 600 forint a jegy összesen egy családnak. Szeged és Keszthely között az Aranyhíd expressz minden nap közlekedik és csak a nagyobb dél-alföldi városokban, illetve balatoni üdülőhelyeken áll meg. Szeged-Siófok egy 4 fős családnak 14 860 forintjába és 4 órájába kerül, csak oda. (Ez kocsival 230 kilométer és 7200 forint benzinköltség).

Örök és kikezdhetetlen igazság tehát, hogy kocsival nem csak kényelmesebb, gyorsabb, de olcsóbb is az utazás.

Evés-ivás

Érkezés után az első dolga az embernek, hogy valami elemózsia után néz, de legalábbis megiszik egy korsó sört. A magyar tenger partján a palacsintáért 250-300 forintot kell fizetnünk, a lángosért minimum 600-at, de Csopakon például 1200 forintba kerül egy sajtos-tejfölös lángos.

A rántott csirkemell sült krumplival, rizzsel 2390 forint, sajttal töltve egy százassal több, a milánói borda pedig 2690 forint. A gíroszpitáért 1200-at, a gírosztálért 2100 forintot kérnek. A sült hekk hatezer is lehet, pláne, ha kenyeret és savanyút is kér mellé az ember. Már-már éttermi árak ezek, de Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke szerint nem azért ilyen magasak, mert a büfések most akarják kompenzálni az elmúlt hónapok nehézségeit.

És akkor még szót sem ejtettünk a 450-500 forintos üdítőről, és a 600 forintos korsó sörről. Nem csoda, hogy aki csak teheti, hűtőtáskával érkezik a strandra.

Egy ebédre egy 4 fős családnak rá kell szánnia legalább 8-10 ezer forintot, és még legalább ugyanennyit a vacsorára, ha csak nem maguk főzik meg az apartman konyhájában, úgy valamivel olcsóbb. De számoljunk napi 20 ezer forinttal ételre-italra, hiszen az a képzeletbeli két kiskorútól, akikkel most utazunk, nem lehet megtagadni 1-1 jégkrémet, vattacukrot, vagy egy újabb felesleges strandjátékot.

Strandbelépő

A strandbelépők árai évről évre folyamatosan emelkednek mint ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt. Idén jórészt az önkormányzatok extra terhei, valamint a járványügyi védekezés plusz költségei miatt. Vannak még ingyenes strandok a tó környékén, igaz ezek nagyrész a Budapesttől távolabb fekvő déli parszakaszon.



Ha olyan helyre megyünk, ahol nincs szabadstrand, akkor nem ússzuk meg a belépőt. Ismét az átlagfüggvényt hívtuk segítségül, így megtudtuk, hogy a belépők átlagos ára 900 forint idén a Balatonparton. Négy főnek tehát (50 százalékos gyerekkedvezményeket figyelembe véve) 2700 forint a belépő egyetlen napra.

Szállás

Persze ha csak egy napra megyünk szállással nem kell bajlódnunk, de ha az egyhetes nyaralás napi átlagárát szeretnénk kiszámolni, akkor a szállásköltséget is bele kell kalkulálni a végösszegbe. Elsősorban a szállás az, ami nagyban meghatározza a nyaralás árát: választhatunk 5 csillagos szállodát, de bérelhetünk sátorhelyet is 5 ezer forintért.

Maradva az arany középúton, mi most egy átlagos 4 fős apartman áraival kalkuláunk, ami gyermekkel utazó családoknak talán a legkényelmesebb (legkézenfekvőbb) választás. A Szállás.hu keresőjét hívtuk segítségül, e szerint a Balatonon 4 főnek egy apartman átlagosan számolva 180-220 ezer forint körül van: tehát alsó hangon 28 ezer forintos napi szállásdíjjal kell számolni ellátás nélkül.

Számoljunk ki!

Hipotetikus négy fős családunk tehát máris eltapsolt egy komolyabb összeget:

útiköltségre 11 ezer forintot számoltunk (autóval, ám ha vonattal, akkor 16 ezer inkább)

(autóval, ám ha vonattal, akkor 16 ezer inkább) étkezésre alsó hangon 20 ezret (ez persze igény szerint változhat)

(ez persze igény szerint változhat) strandbelépőre napi 3000 forintot

ha pedig ott is töltjük az éjszakát, akkor az naponta 28 ezer forint költséget jelent.

Tehát ha csak reggel megyünk, este jövünk autóval az 34 ezer forintba kerül a családnak, ellenben ha ott is alszunk, akkor naponta 62 ezer forintot fogunk feltehetően elkölteni.

Címlapkép: Getty Images