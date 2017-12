Külföldön melózó magyarokon kaszálnak élelmes vállalkozók: ez a módszerük

Becslések szerint közel 600 ezer magyar dolgozik külföldön. Az ünnepek közeledtével épp ezért sokan szeretnének kiutazni szeretteikhez, vagy épp meglepnin őket egy Magyarországról küldött csomaggal. Nem csoda, hogy gombamód szaporodnak a külföldi fuvarozással foglalkozó cégek, amelyek heti rendszerességgel indulnak Magyarországról, ráadásul sok helyen a csomagküldés olcsóbb is, mintha a postán adnánk fel a küldeményt.

Azt, hogy pontosan hány magyar él külföldön, nem lehet tudni. Nincs egységes adatbázis, és a "legfrissebb" adatok is több évesek. A Portfolio augusztusi összesítése szerint nagyjából 600 ezer magyar élhet az Európai Unióban. A legtöbben a hivatalos, valamint a nyilvánosan elérhető adatok alapján Nagy-Britanniában élnek (mintegy 250 ezren), de sokan kezdtek új életet Németországban (több mint 192 ezren) is. Sok magyar él Ausztriában (több mint 72 ezren), Svédországban (16 676-an), Hollandiában (több mint 14 ezren), Spanyolországban (közel 9100-an), Írországban (közel 8700 fő), Olaszországban (közel 8200-an), Franciaországban (több mint 6800-an) és Belgiumban is (közel 6500-an), de Dániában is több mint ötezer magyar él.

Sokan vannak tehát, akiknek barátaik, rokonaik külföldre költöztek. Nem meglepő az sem, hogy az utóbbi időben gombamód szaporodnak az olyan fuvarozó cégek, amelyek csomag-és személyszállítást vállalnak külföldre. Heti rendszerességgel többen imennek Ausztriába, Németországba, Hollandiába, Dániába, Svédországba és vissza. Aki tehát karácsonyi csomaggal szeretné meglepni külföldön élő szeretteit, vagy épp fordítva, a külföldön élők küldenének valamit a hazaiaknak, kedvükre válogathatnak a cégek között, és még nem is késtek le semmiről. Ráadásul a Magyar Posta miatt sem kell aggódniuk. Arról mi is többször írtunk, hogy a Magyar Posta nincs a helyzet magaslatán, ha küldeményekről van szó. A külföldről érkező küldeményeket nem is viszi ki a postás, egészen pontosan a 324×229×24 mm-nél nagyobb, közönséges küldeményekre vonatkozik ez, ugyanis ezek nem csomagként, hanem közönséges postai levélként érkeznek általában. A csomagként feladott küldeményeket elvileg házhoz szállítja a posta.

Olcsóbb és megbízhatóbb



Megnéztük, mennyibe kerülne küldeni egy kisebb, 10 kilogramm súly alatti csomagot Dániába a Magyar Postán. Ha elsőbbségivel adnánk fel, alsó hangon 18255 forintot kellene fizetni, a szállítási idő 3-4 munkanap lenne. Ugyanezért az egyik csomagszállítással és költöztetéssel foglalkozó cég, a SebestyénTrans Europe 8000 forintot kér egy 5 és 10 kilogramm súlyú csomag esetén.

Igaz, náluk vannak felárak, például, ha valaki vidékről küldené a csomagot, annak még plusz 3000 forinttal kell számolnia, aki pedig a budapesti agglomerációban él, annak plusz 2000 forintot kell fizetnie. Viszont utóbbiak akár személyesen is leadhatják a küldeményt a cég bfővárosi központjában, és akkor spórolnak 2000 forintot. De ha ezt nem tudják megtenni, még akkor is jóval olcsóbban jön ki a csomagküldés, mintha a Postát választották volna. A szállítási idő Sebestyén Sándor, az ügyvezető szerint egyébként 2-4 nap. Ő 2002 óta foglalkozik belföldi fuvarozással, aztán 2012-ben Sebestyén fia Dániából szeretett volna hazaköltözni, és nem volt egyszerű megfelelő vállalatot találni. Akkor jött az ötlet. Jelenleg 7 gépkocsivezetőt alkalmaz, két fuvarszervező dolgozik náluk és külső cégekkel is szerződtek, akik vidékről felhozzák a fővárosi központba a külföldre szánt csomagokat, valamint a külföldre érkezőket szállítják ki vidékre. Személyszállítással nem foglalkoznak, de a csomagok mellett kistestű háziállatok fuvarozását például vállalják.

Szállító boxban az utastérben utaznak a gépkocsivezetőkkel, akik 4-6 óránként megállnak, megitatják, megsétáltatják az állatokat

- mondta Sebestyén. Arra a kérdésre, mi az, amire nemet mondanak, azt válaszolta, jövedéki adós terméket magánszemélyek részére nem visznek, és veszélyes árut sem szállítanak.

A legforgalmasabb időszak mindig a karácsony környéke és a húsvét. Aztán júliusig általában költözés miatt keresnek bennünket, majd szeptembertől november végéig ismét több a költözéses megrendelés

- mondta. Náluk azonban már hiába próbálna külföldre juttatni csomagot valaki, ugyanis épp ma indul az utolsó turnus, legközelebb már csak januárban mennek. Aki viszont Drezdából, Berlinből, Hamburgból, Koppenhágából, Malmöből, Helsingborgból, Göteborgból vagy Stockholmból küldene Magyarországra valamit, az még megteheti, karácsonyig ide is ér a csomag.

Bíró Botond négy évvel ezelőtt döntött úgy, hogy külföldi fuvarozással kezd foglalkozni.

Németországban dolgoztam, mezőgazdasági területen. Az utazás nem volt egyszerű, így jött az ötlet

- mondta a Pénzcentrumnak. Heti rendszerességgel indul autóval Erdélyből Németországba, Magyarországon keresztül. Magyarországon viszont a csomagokat és a Németországba tartó személyeket az M5-ös és az M1-es mellett tudják felvenni.

Erdélyből háztól házig visszük a csomagokat és az utasokat, Magyarországon viszont csak az autópályák mellett állunk meg. Vagyis ha valaki csomagot szeretne küldeni, vagy maga is utazna, azzal megbeszélünk telefonon egy időpontot és egy helyszínt - ez általában az autópálya valamelyik pihenője, benzinkútja - és ott találkozunk, de a fővárosba nem megyünk be

- mondta. A legforgalmasabb időszak a nyár, de persze most, decemberben is sok a munka. Ő egyébként élő állatot nem szállít, és ahogy Sebestyén Sándor, ő sem fuvaroz jövedéki adós termékeket. Az árak változóak, de például egy utazótáskát 50 euróért (közel 16 ezer forint) visz el. Hogy az utasoknak mennyit kell fizetni, azt leginkább a távolság határozza meg. Azt mondta, az egyik legkeresettebb úti cél Frankfurt, ha pedig valaki Budapest környékén, az autópályán pattan be hozzájuk, 100 eurót, vagyis kicsivel több, mint 31 ezer forintot kell fizetnie. Bíró Botond egyébként még karácsony előtt, 20-án is indul Erdélyből Németországba, és 22-én fordul vissza.

Összhasonlításképp megnéztük, annak, aki december 20-án repülővel menne Németország ötödik legnagyobb városába, mennyit kellene fizetnie. A WizzAir járatára 7712 forintért válthat jegyet, de a légitársaság honlapja szerint már csak egy hely van. Ennyiért viszont csak egy kézipoggyászt vihetünk fel magunkkal a gépre. December 22-én, Frankfurtból Budapestre egyébként 30112 forintért lehet repülni, szintén csak kézipoggyásszal. A Lufthansa is indít járatot Frankfurtba 20-án, a jegy ára viszont 33600 forint és a Brussels Airlines járatára is nagyjából 35 ezer forintba kerül a jegy, viszont ott úgy kell készülni, hogy Brüsszelben át kell szállni. Aki a vonatot választaná, annak a Railjet vonat lehet az ideális. Másodosztályon a jegyeket 39 eurótól (12 257 ezer forint) , első osztályon 60 eurótól adják. Csomagot egyébként az Oszkár Telekocsival is lehet küldeni, épp ezért aki utazni szeretne vagy küldeményt küldene még az ünnepek előtt, érdemes szétnéznie az autós hirdetések között is.