Koronavírus: szigorít a budapesti reptér, Amerikában már vészhelyzetet hirdettek

Tovább csökkent a napi új fertőzöttek száma Kínában, mindeközben a kaliforniai San Franciscóban vészhelyzetet hirdettek a koronavírusos fertőzések veszélye miatt. Az Egyesült Államokban is várható a vírus terjedése. Találtak két új fertőzöttet Németországban is. A Budapest Airport pedig most már a Kínából és Olaszországból érkezők után a dél-koreaiakat is elkezdi szűrni.

Tovább csökkent a napi új fertőzöttek száma Kínában, ahol az új típusú koronavírus-járvány már túlnyomó részt a közép-kínai Vuhanra korlátozódik. A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság szerdán közölt adatai szerint Kína szárazföldi részén újabb 406 fertőzöttet diagnosztizáltak kedd éjfélig, ezzel a napi esetek száma csökkent a kedden jelentett 508-hoz képest.

A járvány összes fertőzöttjeinek száma a szárazföldi Kínában elérte a 78 064-et, miközben újabb 52 halálozással a kór immár 2715 életet követelt.

Az új fertőzöttek közül 401-et jelentettek a járvány gócpontjának számító közép-kínai Hupej tartományból, közülük 370-et a tartomány székhelyéről, Vuhanból, ahol a vírus terjedése tavaly decemberben elindult. Az előző napon még 464 új fertőzöttről adtak számot Vuhanból.

Kína szárazföldi területének többi részéről szerdán már csupán öt új esetet jelentettek.

A jelenleg kezelés alatt álló fertőzöttek száma Kína-szerte 46 ezer alá csökkent, közülük 8752 páciens állapota súlyos. További 2491 fertőzésgyanús esetet tartanak számon az országban, miközben a gyógyultak száma megközelíti a 30 ezret. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint

a járvány Kínában január 23. és február 2. között érte el csúcspontját, és azóta folyamatosan mérséklődik.

Budapest, reptér

A koronavírus-fertőzés terjedése miatt a Budapest Airport szerdától megkezdi a Szöulból érkező utasok testhőmérsékletének mérését. A Budapest Airport kedd esti közleményében arról is tájékoztattott, hogy az első érintett járat szerdán 12:20-kor landol Budapesten. A dél-koreai fővárosból a LOT lengyel légitársaság üzemeltet közvetlen járatot heti három alkalommal, amelyek hétfőn, szerdán és szombaton érkeznek Budapestre - írták, arra is kitérve, hogy az intézkedést hatósági döntés alapján rendelték el.

Emlékeztettek arra, hogy a korábbi rendelkezések értelmében január 31. óta a közvetlen járattal Kínából érkező, február 23. óta pedig a közvetlen járattal Olaszországból érkező utasokon végeznek egészségügyi vizsgálatot a repülőtéren.

Az intézkedések elrendelése óta összesen 2676 utast és a repülőgépek 209 fős személyzete esett át hőmérős szűrésen. A szűrést a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság irányítása mellett a Budapest Airport szerződött egészségügyi szolgáltató partnere végzi. Egy járat esetében az utasok vizsgálata átlagosan 10 percet vesz igénybe.

Németország

Kimutatták két újabb embernél a koronavírus-fertőzést kedden Németországban két olyan tartományban, amelyet eddig nem érintett a járvány.

Az egyik új fertőzést Baden-Württembergben regisztrálták. Az egészségügyért felelős tartományi minisztérium kedd esti közleménye szerint

a kórokozó valószínűleg egy olaszországi úton került az illető szervezetébe.

A Stuttgart melletti Göppingen járásban élő 25 éves férfi az észak-olaszországi Milánóban, a koronavírus-járvány európai gócpontjának térségében járt. Az influenzáéhoz hasonló tünetek miatt fordult orvoshoz. Még kedd este elhelyezik elkülönítve egy kórházban, mert a vizsgálatok kimutatták a kórokozó jelenlétét a szervezetében - áll a baden-württembergi szociális minisztérium közleményében.

Hangsúlyozták, hogy a tartományi hatóságok felkészültek a vírus megjelenésére, és szoros együttműködéssel igyekeznek feltárni, hogy kikkel kerülhetett kapcsolatba a fertőzött. A fiatalember megbetegedése az első eset Baden-Württemberg tartományban, és az első olyan eset Németországban, amely nem a járvány kínai gócpontjából, Vuhanból hazaszállított emberek körében fordult elő, és nincs összefüggésben a Webasto nevű bajor cégnél kimutatott fertőzéssel sem.

Több hírportál ugyancsak kedd este azt jelentette, hogy Észak-Rajna-Vesztfáliában is találtak egy fertőzöttet. Az illető az Erkelenz nevű településen él, egy házaspár egyik tagja. Mindkettejüket a düsseldorfi egyetemi klinikára szállították. Az nem ismert, hogy melyikük fertőződött meg.

A szállításért felelős düsseldorfi tűzoltóság és mentőszolgálat szóvivője késő este megerősítette az értesülést, az ARD országos köztelevízió beszámolója szerint elmondta, hogy a vizsgálatok egy házaspár egyik tagjánál valóban kimutatták a vírus jelenlétét, és ezért az illetőt bevitték a klinikára.

Németországban eddig 16 koronavírus-fertőzést regisztráltak.

A Vuhanból hazaszállítottak körében két embernél mutatták ki a vírust, a többi 14 eset mind az első németországi fertőzéssel kapcsolatos, amely egy vállalati továbbképzésén történt a Webasto München melletti székhelyén januárban. A céges tanfolyamon egy kínai alkalmazottról terjedt át a vírus egy helyi munkatársra. A fertőzöttek többségét időközben gyógyultnak nyilvánították és hazabocsátották.

A tüdőgyulladást okozó új koronavírus decemberben jelent meg a közép-kínai Vuhanban. Az ismert fertőzöttek száma világszerte meghaladja a 80 ezret, a halálos áldozatok száma 2700 felett van. A vírus kedden több európai országban - Spanyolországban, Ausztriában, Horvátországban és Svájcban - is megjelent.

USA

Az Egyesült Államokban is várható a koronavírus terjedése - jelentette ki Alex Azar amerikai egészségügyi miniszter kedden a szenátus egyik albizottsága előtt érvelve a kormányzat által kért 2,5 milliárd dollár megszavazása mellett. Azar kifejtette, hogy az összeg segítene a gyorsan terjedő vírust nyomon követni, a tagállami és helyi kormányzatok anyagi támogatásában, oltások és különböző terápiák kifejlesztésében, továbbá védőmaszkok és más, a betegség terjedését feltételezhetően akadályozó védőruhák csökkenő készletének pótlásában.

A miniszter közölte, hogy pillanatnyilag 30 millió védőmaszk áll rendelkezésre, de legalább 300 millióra lenne szükség.

Szükség van a maszkokat gyártó cégek kapacitásának növelésére is. A tárcavezető különösen aggasztónak nevezte az olaszországi és az iráni vírushelyzetet. Keddi washingtoni sajtókonferenciáján Mike Pompeo amerikai külügyminiszter is foglalkozott a koronavírussal. Iránt és Kínát azzal vádolta meg, hogy nem a valós helyzetről adnak tájékoztatást. Felszólította Teheránt és Pekinget, hogy "tárja fel az igazságot" az új megbetegedések számát illetően.

Minden nemzetnek, beleértve Iránt is, el kell mondania az igazságot a koronavírusról, és együtt kell működnie a nemzetközi segélyszervezetekkel

- fogalmazott Pompeo. Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) egyik vezetője szintén tájékoztatta az amerikai törvényhozókat és az újságírókat a helyzetről. Nancy Messonnier leszögezte: nem az a kérdés, hogy elterjed-e a vírus az Egyesült Államokban, hanem az, hogy ez mikor történik meg, és hányan lesznek, akik komoly betegséggel küszködnek majd.

Kedden délután, egy újabb sajtótájékoztatón Anthony Fauci az Országos Egészségügyi Központ (NIH) fertőző betegségekkel foglalkozó intézetének igazgatója azt közölte: az új típusú koronavírus elleni oltóanyaggal kapcsolatos legelőrehaladottabb kutatások a kaliforniai Gilead biogyógyszerészeti laboratóriumban folynak. De - fűzte hozzá - a legjobb esetben is egy-másfél év múlva kerülhet sor arra, hogy az új vakcinát emberen is kipróbálják.

Az Egyesült Államokban egyébként jelenleg 56 koronavírusos tüdőgyulladással küszködő beteget tartanak számon, közülük 40 páciens a Japánban horgonyzó Diamond Princess üdülőhajón betegedett meg. Az amerikai kormány chartergépekkel valamennyiüket hazaszállította még a múlt héten, s azóta katonai támaszpontokon kialakított karanténokban vizsgálják őket.

San Francisco, Kalifornia

Az Egyesült Államok negyedik legnagyobb városában még nem diagnosztizáltak új típusú koronavírus miatt kialakult tüdőgyulladásos megbetegedéseket, de London Breed polgármester elővigyázatosságból vészhelyzetet hirdetett. Az intézkedés értelmében a városi önkormányzat alkalmazottait átirányíthatják napi munkájuktól a közegészségügyi helyzetre és a koronavírus fertőzésének megelőzésére vonatkozó információk megosztásával foglalkozó feladatokra.

A polgármester bejelentette azt is, hogy a város javította felkészültségét az esetleges járvány kitörésére. "Szükség van további anyagi források átcsoportosítására a betegség elleni hatékony felkészülés érekében" - fogalmazott Breed. Leszögezte azonban, hogy nem a város egészségügyi helyzete teszi ezt szükségessé, hanem az - mint fogalmazott -, hogy "jó felkészüléssel biztonságban tudhassuk közösségeinket".

A Pentagon (amerikai védelmi minisztérium) kedden este bejelentette, hogy a Dél-Koreában állomásozó amerikai haderő egyik katonájánál szintén koronavírusos fertőzést diagnosztizáltak. A 23 éves katonát a lakhelyén különítették el, s a dél-koreai egészségügyi hatóságok már megkezdték annak feltárását, hogy az elmúlt napokban kikkel állt kapcsolatban.

Címlapkép: Getty Images