Koronavírus: rengeteg magyar síel Veneto és Lombardia síterepein - itt a lista

Kifejezetten népszerű síterepek is vannak az olasz hatóságok által lezárt területek közelében, melyeket információink szerint, a magyarok is szívesen látogatnak. Van-e okuk aggódni azoknak, akik jártak errefelé az elmúlt hetekben, hová fordulhatnak, és mi a helyzet azokkal, akik még csak ezután indulnának útnak a téli vakációra? Ezeknek a kérdéseknek járt utána a Pénzcentrum.

Továbbra sem lassul a koronavírus terjedése: Olaszország, Ausztria és Horvátország után, a görögöknél és a legfrissebb hírek szerint már a románoknál is felütötte a fejét. Gulyás Gergely tegnapi bejelentése nyomán pedig már tisztában vagyunk azzal is, kicsi az esélye, hogy Magyarországot elkerülje a járvány.

A legfrissebb információnk szerint pillanatnyilag Magyarországon nem tudnak koronavírusos megbetegedésről, a karanténban várakozó, olaszországból hazatérő iskoláslányok jól vannak, a gyorstesztjük negatív lett.

Európán belül Olaszországot sújtja leginkább a járvány: legutolsó adatok szerint az országban több mint 400 személy tesztje bizonyult már pozitívnak, 12-en veszítették életüket. Eddig két gócpontot azonosítottak, Lombardia és Veneto tartományát. Ezekben térségekben sok helyen felfüggesztették a termelési tevékenységet, zárva vannak a vállalatok, gyárak, hivatalok, oktatási intézmények, üzletek, templomok. Nem közlekednek a vonatok és leállították a helyi tömegközlekedést is.

Nekünk, magyarok számára ez azért érdekes, mert mindkét tartomány rendkívül népszerű a síelők körében. A Síelők.hu minden évben összegyűjti a legnépszerűbb (az oldalon legkeresettebb) síterepeket. A legfrissebb, 2018/2019-es listáról négy síterep is a már lezárt területeken helyezkedik el:

Nagy rá az esély tehát, hogy ezeken a pályákon több magyar síelő is megfordult az elmúlt hetekben. Emellett a fent említett régiókban még számos népszerű síközpont van, ahol szintén rengeteg turista megfordul a szezonban:

Természetesen ez még nem jelenti azt, hogy azok, akik az említett területeken jártak, meg is fertőződtek, de mindenképpen számolni kell azzal, hogy esetükben nagyobb a kockázat.

Kerestük az utazási irodákat, hogy jelenleg hány magyarnak van érvényes foglalása Észak-Olaszországba, az Inviától Nagy Viktória, marketing menedzser válaszolt: "Nálunk most épp nincs olyan utas, akit ez érintene, de általában az a gyakorlat, hogy folyamatos kapcsolatban vagyunk a helyszíneket jól ismerő utazásszervezőkkel, szükség esetén azonnal egyeztetjük velük a lehetséges átfoglalások, alternatív útvonalak vagy halasztások lehetőségét."

Emberről emberre terjed a vírus még a lappangási idő alatt is, ez azt jelenti, hogy már az első klinikai tünetek megjelenése előtt is képes fertőzni. Más, a légutakat érintő virális fertőzésekhez hasonlóan a koronavírus okozta megbetegedések is bárkit érinthetnek. Mint minden fertőzésre, erre is fogékonyabbak lehetnek a krónikus betegségekben szenvedők, a legyengült immunrendszerűek, a kisgyerekek és az idősebbek.